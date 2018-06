Krkolomná salta dětské výživy

Že už nenosíme fěrtochy a nejezdíme v trabantech, nikomu divné nepřipadá. Ale že by se v propadlišti dějin měla ocitnout i pohádková krupicová kaše?!Měla. Své slávy dosáhla totiž v časech, kdy lidstvo ještě nevědělo, že ona batolata s nepřirozeně nafouknutými bříšky umírají právě »na lepek«, který kaše obsahuje. Rozumné důvody provázejí ostatně celý kvartet novodobých přikázání týkajících se výživy dětí do jednoho roku věku. »Rodičům je vysvětlují dětští praktici v poradnách, pediatři na klinikách, lékaři v dětských léčebnách... Zbývá už tedy maličkost: začít se jimi konečně řídit,« míní Zuzana Urbanová z kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.Zelenina má ve srovnání s ovocem hned dvě výhody: jednak kromě vitaminů obsahuje ještě veledůležité ionty, jednak nemá výraznou chuť. Dokud děti neokusí lahodně nakyslé ovoce, vezmou jí rády zavděk.Čím více druhů ovoce, ba i zeleniny smícháte do jednoho pokrmu ve snaze dopřát dítěti vitaminů či chuti, tím spíše u něj vyprovokujete alergii. Ta u nás nyní postihuje už pětinu dětské populace. Méně je prostě více: stačí jablko s banánem, mrkev s bramborami... Co nejdéle zapomeňte na aromatické druhy jako třeba kiwi nebo jahody.S krupicovou kaší, stejně tak jako s pečivem, piškoty či jíškou počkejte nejméně sedm měsíců. Čím dříve totiž vystavíte sliznici tenkého střeva působení lepku, který je obsažen ve všech obilovinách, tím pravděpodobnější je, že u dítěte, které má k tomu vrozený sklon, se projeví nemoc zvaná celiakie. Lepek nesnášejí tři procenta populace. V případě kaše přitom stačí jedno: nahradit ji rýžovou nebo ovocnou, které jsou k mání instantní.»Zhubněte mi mé dítě,« je prosba, která se ve zdejších ordinacích ozývá stále častěji. Patnáct procent dětí trpí výraznou nadváhou. Příčina: málo pohybu, hodně jídla, a kalorického k tomu. Na obezitu, jež dominovým efektem vyvolává závažné zdravotní potíže, se ovšem zadělává od samého narození. Proto je tak důležité podávat dítěti pouze tolik jídla, aby se zasytilo, ale nepřejídalo, a z čokolády a jiných sladkostí neudělat ani pevnou součást jídelníčku, ani odměnu, kolem níž se točí život.