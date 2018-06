Kritickým dnem je pro sebevrahy pondělí, nejčernějším měsícem máj

Celkový počet sebevražd se proti roku 1998 výrazně nezměnil, loni jich bylo jen o tři více. Přibylo však sebevražd mužů, a to o 17, a o 20 ubylo sebevražd žen. Zatímco ve skupině 20 až 24 let připadá na 100.000 obyvatel 11,1 případu sebevraždy, ve skupině 60 až 64 let je to 20,7 případu a ve skupině nad 85 let 55 případů. Průměr ČR je 15,5 případu na 100.000 obyvatel.

Dlouhodobě nejčastějším způsobem sebevraždy je u mužů i žen oběšení, loni to bylo 895 případů, což je téměř 60 procent všech sebevražd. Se 171 případy následuje sebevražda střelnou zbraní a se 161 případy skok z výše. Sebevražd přibývá u lidí se středoškolským vzděláním: Loni jich bylo 549, tedy o 85 více než rok předtím. Více sebevražd se stává i mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním: Loni jich bylo 81, tedy o 20 více než rok předtím. Nejvíce sebevražd, téměř 63 procent, spáchali nezaměstnaní a invalidní a starobní důchodci.

Nejčastějším motivem sebevražd jsou zdravotní problémy, ty loni vedly k sebevraždě 175 lidí, dalších 138 sebevražd bylo spácháno pod vlivem duševního onemocnění a 119 sebevražd způsobily rodinné problémy. Nejčastějším místem sebevraždy je domov. Loni stoupl počet sebevražd v opilosti proti roku 1998 o

třetinu na 138.

Nejvyšší počet sebevražd na 100.000 obyvatel byl na severní Moravě, nejnižší v jižních Čechách. Nejnižší sebevražednost byla u mužů v okrese Prachatice, nejvyšší v okresech Jeseník a Rakovník. U žen nebyla ani jeden sebevražda v okresech Benešov a Jeseník.