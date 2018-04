Je chytrý jak opice, říká o manželovi herečka Kristýna Podzimková

„Přišinul se ke mně takový vlasatý týpek, který řekl: Ahoj, já jsem tvůj scenárista. A já si řekla: A tohle je jako co? A za čtrnáct dnů jsme spolu letěli do Paříže a už to jelo podle Matějova scénáře,“ řekla herečka známá ze seriálů Ach ty vraždy, Soukromé pasti, Doktoři z Počátků, Ohnivý kuře, Vyšehrad či Četníci z Luhačovic.

Matěj vysvětlil, že se odvážil Kristýnu oslovit z hecu. „To souvisí s kreativním producentem Michalem Reitlerem. Na jednom vánočním večírku Ulice před deseti lety zpozoroval, že po Kristýně koukám, a řekl mi: Na tu nemáš! A já věděl, že si to od něj nesmím nechat líbit, a doteď mu za to děkuji,“ prohlásil.

A čím scenárista herečku oslovil? „Protože je chytrý jak opice. Já byla čerstvě po rozchodu, do dalšího vztahu jsem se nehrnula - klasika. Vtom se objevil někdo, s kým se dalo mluvit i o jiných věcech než se všemi těmi předešlými muži,“ prozradila Kristýna.

„Rozumíte, holka z Moravy, potřebovala někde spát,“ odlehčil sarkasticky Matěj Podzimek, který začínal na Nově jako redaktor magazínu Víkend a v roce 2014 připravil jako šéf projektu pro Českou televizi pořad Paterčata.

„Je fakt, že po roce a půl mě dojíždění do Prahy už nebavilo. Přestěhovala jsem se sem... Normálně bych řekla TADY, ale už říkám SEM,“ přiznala.„Zaplať pánbůh. Už si dokonce dává něco K pití a ne NA pití,“ dodal v žertu scenárista a dramaturg.