Teď mě čeká malování, relax a plavání, říká těhotná Leichtová

„Nedávno jsem fotila upoutávku na seriál Single Lady 2. Trochu se tam objevím. Má role se jmenuje Bára, ale kdybych vám o té roli vyprávěla, tak bych vám řekla až moc,“ tvrdí Kristýna Leichtová.

Natáčení jí bavilo. Přestože nešlo o až tak zásadní roli, o drobná dobrodružství nebyla nouze. „Měla jsem tam jeden kaskadérský kousek, ale to se nechte překvapit,“ uvedla herečka, která se kvůli požehnanému stavu už spíše hlídá, aby se jí nic nestalo.

Nedávno natočila také poslední klapku seriálu Ohnivé kuře. Po dvou a půl letech se jí kupodivu loučilo dobře. „Teď si dávám takovou pauzičku, takže uvidíme, co se bude dít a jak se to vyvine. Ale myslím si, že jsme to vyždímali do úplného maxima a je to super, že to skončilo v takové fázi,“ říká o seriálu.

Co se týče natáčení, Kristýna nejraději vzpomíná na svůj první sitcom Comeback. I když teď hraje hlavně v Ostravě v komorní činohře v Areně, ještě pár týdnů bude vystupovat i v několika pražských divadlech jako Palace, A studio Rubín či Metro.

A co bude herečka dělat, až si dá pauzu od hraní a bude čekat na svého prvního potomka? „Já mám výtvarné resty, takže bych si je chtěla dodělat. Mám spoustu rozmalovaných pláten, spoustu soch a takových věcí. Tak to bych chtěla na chalupě dotáhnout. Určitě si dám i relax. Docela ráda plavu, mám ráda přírodu, chalupu, louky a lesy,“ dodala.