Každá žena plánuje děti, takže se to nevyhýbá ani mně, říká Leichtová

„Myslím, že každá žena plánuje děti. Nebo většina z nich. Takže se to nevyhýbá ani mně. Až to přijde, tak to přijde a těším se na to,“ svěřila se Kristýna, která by se v žádném případě nebránila větší rodině, ale s přibývajícími roky začíná být víc při zemi.



„Dřív jsem si říkala, že bych brala velkou rodinu, ale čím jsem starší, tím víc si říkám, že jedno nebo dvě. Asi velká smečka nehrozí. Ale pak můžu mít čtyřčata a to stejně neovlivním,“ směje se herečka.

Od založení rodiny hvězdu Comebacku či Ohnivého kuřete neodrazují ani patálie, které jsou většinou s dětmi spojené. Třeba to, jak se nevědomky dopouštějí nepříjemných faux pas ve společnosti a na rodiče vyzradí něco, co mělo rozhodně zůstat soukromé.

„Myslím si, že klasické malé patálie se stávají asi každému. I mně. Já si to ale naštěstí moc neberu a nezaznamenávám si to, jak je to někteří dělají. Hlavně to nikde nepublikuji,“ řekla iDNES.cz s úsměvem.

„Mně všechny historky s dětmi přijdou humorné. Nejsem ten typ, který by se vyděsil a řekl si, že raději děti mít nebude, aby nezažíval trapné chvíle. Trable s dětmi jsou přirozené. A neděsí mě to,“ dodává. A doufá, že až jednou bude mít děti, někde je nezapomene, protože je prý hlava děravá.

„Já si máloco zapamatuju. Dost zapomínám, co se mi událo. Dost často se mě i kamarádi ptají na zážitky z natáčení nebo ze zákulisí, protože je jasné, že se nám dějí, ale já si to už bohužel nevybavím. Jednou mě napadlo, že bych si to zapisovala hned. Jenže to bych toho pak asi moc nenatočila,“ doplnila.

