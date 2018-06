Po jedné z korunek jsem toužila, přiznala Miss Earth Kubíčková

Své umístění Kristýna nikterak neoplakala. „Naopak, jsem strašně ráda a skutečně jsem to nečekala. To, že jsem neplakala, bylo tím, že jsem uvnitř sebe byla mimo své pocity. Já tomu pořád nemohu uvěřit, že se může život tak změnit za deset sekund,“ přiznala Kubíčková, kterou na finále přišli podpořit rodiče.

„Stihla jsem při vyhlašování kouknout na rodiče, protože seděli hned na kraji. Reakce mé maminky mě nepřekvapila, plakala radostí,“ popsala emoce rodičů Kubíčková, pro kterou je prý největším životním vzorem právě maminka.

O tom, že se by se mohla umístit na jednom ze tří míst v soutěži, s rodiči nemluvila. „Nebavili jsme se o tom, protože jsme s tím moc nepočítali. Na druhou stranu se přiznám, že po jedné ze tří korunek jsem toužila,“ přiznala upřímně favoritka soutěže, která si to s finalistkami náležitě užívala. „Těch několik měsíců bylo skvělých. Některé jsme si byly víc blízké některé méně, ale nějaká řevnivost mezi námi rozhodně nepanovala,“ pochvalovala si průběh soutěže finalistka, která do České Miss šla za zkušenostmi a zábavou.

Po umístění na třetím místě ji čekají nemalé povinnosti, na které se však Kristýna velmi těší. „Určitě si uvědomuji, že se mi změní život, ale myslím, že to s Andrejkou a Nikolkou zvládneme. Já osobně se těším na vše, co mi ten misí život dá a ukáže nového,“ natěšeně přiznává kráska, která je však už nějaký ten pátek zadaná. „Mám přítele a jsem šťastná. Misí nemoc není o miskách a přítel mě podporuje,“ nebojácně dodává. Zda tomu tak bude, ukáže jen čas, aktuálně se Česká Miss Earth 2016 těší domů za rodinou a přáteli.

„Těším se na to, až se vrátím domů, dám si svůj oblíbený řízek s bramborou kaší a se všemi to oslavíme. Potom si svou krásnou korunku vystavím na čestné místo, aby mi vždy říkala, že mám stát nohama na zemi,“ dodal Kristýna, která má zálibu nejen v módě, ale i v tanci a pečení dortů.