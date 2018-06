Po Maki se bude vdávat i Kiki. Kolocová už má po rozlučce se svobodou

Kiki se na Facebooku pochlubila videem z rozlučky, na němž zpívá kousek písničky Když se načančám od Heidi Janků z pohádky Co takhle svatba, princi.

„Už se nám to blíží. Rozlučku mám za sebou. Lepší jsem si nemohla přát, děkuju sestřičce i holkám, bylo to nezapomenutelný! No a tady je kousek z písničky pro mého Martínka, abyste se pobavili i vy,“ napsala fanouškům nastávající nevěsta, která už několik let chodí s přítelem Martinem Hoidarem.

Kiki a Maki původně plánovaly, že si půjdou vzájemně za družičky. Ale loni se rozešly ve zlém a Markéta Sluková Kristýnu Kolocovou, s níž kamarádila od základní školy, na svou svatbu v USA nepozvala. Místo toho jí šla za družičku nynější spoluhráčka Barbora Hermannová (více zde).

Novou parťačku má i Kristýna Kolocová, která se letos na olympiádě v Riu představila coby spolukomentátorka České televize. Kiki nyní tvoří dvojici s Michalou Kvapilovou.