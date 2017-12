Vše už mám, i dárek pro sebe, přiznala Kristýna Janáčková

Nakupujete dárky na poslední chvíli?

Já jsem šťastná, protože poprvé v životě se mě netýká takové to na poslední chvíli. Už mám všechno zařízené, takže se úplně vyhýbám šílenému vánočnímu shonu, co je kolem nás. Vlastně si jenom užíváme tu vánoční atmosféru, a spíše se koukám po něčem pro sebe. Třeba drobný šperk.

Nevadí vám, že si vyberete dárek sama?

Jsem ve svém živlu. Mám to hrozně ráda, protože v tom každodenním frmolu, co mám, se zastavím, hezky se obléknu do svých oblíbených šatů. Tyhle chvilky si užívám nejraději sama. Dlouhá léta jsem nenosila hodinky. Teď mám období, kdy jsem toužila po hodinkách, pořád jsem tak pokukovala, jaké by se mi líbily. Nakonec jsem si vybrala samozřejmě jiné, než jsem chtěla původně.

Máte doma chlapečka Luise Frederika, hrajete v Divadle Palas, točíte seriály. Jak jste na tom s časem?



Syn už chodí do školky, takže po třech letech, co jsem se mu plně věnovala, mám najednou ten čas sama pro sebe, protože práce si tolik nenakládám. Předtím jsem se to snažila skloubit, protože jsem si nechtěla brát chůvu. Teď už je to pohoda.

A není tedy čas na další dítko?

To je samozřejmě taky možné. Nikdy neříkejte nikdy. Ale já hlavně neplánuji a nechci se rouhat, protože je to dar a přála bych si, aby to bylo jako s mým prvním dítětem, kdy jsem si řekla, že chci dítě a ten den se to tak stalo a to bylo hezké. Tam nahoře vědí nejlépe, jak to má být.

Říkáte, že neplánujete. Přesto s dětmi se člověk musí naučit organizovat a v jistém smyslu plánovat.

Přestala jsem třeba chodit na večírky a už nejsem v kontaktu s večerním žitím a chozením do baru. Ani si nepamatuji, kdy jsem si naposledy šla jen tak posedět. Vždy to je skloubené s nějakou aktivitou. Buď jsem na koncertě nebo na představení a pak si ráda posedím s přáteli. Ale víceméně se stejně těším zpátky domů. Už to není, co to bývalo, kdy jsem zavírala podniky. Ale vůbec mi to nechybí.

Syn už je větší a Vánoce si asi i víc užije. Pečete spolu třeba cukroví?

Já peču každý rok bezlepkové cukroví a letos mi poprvé taky pomáhal. Byl sice celý zapatlaný od mouky, všude nepořádek, ale mě to hrozně bavilo. Sice nevydřel dlouho, a pak si šel hrát, ale i tak ta chvilka měla své kouzlo.

A psal si dopis Ježíškovi?

Poprvé syn napsal a udělali jsme i to, že Ježíšek přinesl stromeček jen se světýlky. Pod stromečkem našel ozdoby, kterými vše sám a hezky vyzdobil.

Máte nějaké plány na konec roku?

Chtěla bych ještě letos dát syna do lyžařské školy, aby si to vyzkoušel, takže možná vyjedeme na hory. Jinak chci být se svou rodinou na Štědrý den, užít si tradice.