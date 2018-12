Konec kariéry, moderování a nyní miminko. Kiki bude maminkou

„Už pár týdnů nosím v břiše náš malinkatý zázrak. Jsem z toho všeho trochu nervózní, zároveň moc zvědavá a hlavně šťastná!“ napsala nastávající maminka k fotce na Instagramu, kde prozradila, že je v 15. týdnu těhotenství.

Stříbrná medailistka z mistrovství Evropy a pátá z olympijských her v Londýně 2012 v srpnu oznámila, že se rozhodla skončit s kariérou. „Je to o tom, že už nechci. Jiný důvod není. Prostě už toho bylo dost, bylo to fajn a už to stačilo,“ řekla na tiskové konferenci chvějícím se hlasem Hoidarová Kolocová.

„Není to jednoduché rozhodnutí a důvodů je nespočet. Kdyby byl jeden dva, možná by se dalo něco dělat, ale je to kombinace všeho možného, co se za poslední roky nakupilo,“ přiznala.

Už v létě prozradila, že by chtěla miminko. „Nejsem těhotná, ale v budoucnu bych ráda byla a kromě role matky bych ráda měla i nějakou pracovní roli, ale o tom teprve budu přemýšlet. Opravdu jsem to neřešila,“ řekla v srpnu.

Už během aktivní kariéry Kiki občas spolukomentovala sportovní přenosy, například olympiádu v Rio de Janeiru. Letos začala s moderováním různých společenských akcí a stala se také reportérkou primáckého magazínu Sport Star.

Kristýna Kolocová si na podzim 2016 vzala svého přítele Martina Hoidara. Vdala se týden po své kamarádce ze školy Markétě Slukové, s níž byla parťačka. Kiki a Maki, jak jim přezdívali, se však v roce 2015 nerozešly v dobrém.