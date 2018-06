Líbí se vám „rozstřelová královna“ v kroji, nebo po proměně stylistů?

Kristýna zpívá na plesech s Prestige Symphony Orchestra, ale nemá problém odzpívat také lidové písně z Kyjovska. Svoji přezdívku v soutěži bere s nadhledem a dokonce si z toho dělá legraci.

VIDEO: Kristýna Daňhelová v Hlase ČeskoSlovenska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Je to super pocit, strašně si to užívám, protože jsem to zažila jenom já, že každou druhou neděli jsem v televizi, pak i každé druhé pondělí si zazpívám. Vůbec to nejsou nervy, je to pocit, jako bych byla někde na koncertě," řekla iDNES.cz zpěvačka.

Mrzí ji jen jedna věc, že se v rozstřelech pokaždé postavila svým kamarádům. Kvůli tomu v týmu Rytmuse zůstal už jenom jeden zpěvák Juraj Zaujec.

"Je mi to líto, protože Michala Chrenka, Peťa Lexu i Adama Koubka jsem měla strašně ráda. Jsou to úplně normální kluci. Strašně jsem si to tady s nimi užívala, o to víc to pak člověka mrzí, když je s nimi v rozstřelu a musí odejít kamarád. Ale o tom to je. Všichni jsme věděli, do čeho jdeme," prohlásila Kristýna, která je v týmu ještě s Nikoletou Spalasovou a Annou Veselovskou.

V neděli se představí týmy Michala Davida a Dary Rolins. Po pondělním vyřazování pak zůstane v soutěži už jenom šestnáct zpěváků, kteří zabojují o titul Hlas ČeskoSlovenska. Vítěz kromě možnosti nahrání alba získá i peněžní výhru 100 tisíc eur.



Líbí se vám zpěvačka Kristýna Daňhelová v kroji nebo v moderním outfitu?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 16. května 2012. Anketa je uzavřena. V kroji 444 V moderním outfitu 114