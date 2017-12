Naučit se dobře česky je náročné, míní nová vánoční princezna Svarinská

„Já se zaradovala dvakrát. Zaprvé jsem s rolí princezny už v mém věku moc nepočítala, ale přišla - v osmadvaceti letech. A zadruhé: pokud se pohádka vydaří, tak je docela možné, že ji budou opakovat každé Vánoce jako Popelku s Libuškou Šafránkovou, což je mimochodem moje nejoblíbenější pohádka. Kdybych za třicet let seděla doma u vánočního stromečku a v televizi by dávali pohádku Nejlepší přítel, byla by to nádherná pocta,“ řekla Kristína Svarinská.

Herečka se na natáčení pohádky těšila i kvůli krásným exteriérům. Díky tomu navštívila nejrůznější hrady a zámky.

„Pohádky bývají výpravné, dbá se na krásné rekvizity, kostýmy, masky. Pro mě osobně bylo malým utrpením vydržet celý natáčecí den v princeznovských šatech, nejen na ně dávat pozor, aby se neponičily a nezmuchlaly. Dost jsem myslela i na to, jak to ty ženy v minulých stoletích měly těžké, když se musely navlékat do všech těch korzetů, šněrovaček a velkých sukní, takže co se oblékání týče, jsem osudu vděčná, že žiji v tomto století,“ prohlásila.

Brunetka proslavila hlavně filmem Love, který byl v roce 2011 nejnavštěvovanějším na Slovensku. Čeští diváci ji zase mohou znát z reklam na mobilního operátora s Ivanem Trojanem v roli tajného agenta. Zahrála si také v pohádce Sedmero krkavců.

Kristína Svarinská prozradila, že přestože měla při natáčení nové pohádky jazykovou lektorku, nakonec ji předabovali.

„Naučit se dobře česky je náročné a ne každý to zvládne,“ řekla pro čtvrteční Magazín DNES s tím, že pro spoustu lidí její generace je čeština už cizí jazyk. Platí to i v případě Čechů a slovenštiny. „To se nám přihodilo na kamerovkách, kde jsem byla se Zdeňkem Piškulou, který hraje mého prince. Ten je ještě o deset let mladší něž já, a když jsem na něj spustila slovensky, viděla jsem, jak je z toho rozhozený. A lekl se, že i na natáčení na něj budu mluvit slovensky a že mi nebude rozumět.“