S Vaškem to byla láska na druhý pohled, říká Kloubková o příteli

Dlouho jste byla sama, teď jste vyrazila do společnosti s novým přítelem. Jak jste spolu dlouho?

Kristina: Myslím, že 20 týdnů a pár dnů.

Václav: Od listopadu, takže nějaký pátý měsíc.

Čím jste se vzájemně okouzlili?

Kristina: Myslím si, že já asi tím, jaká jsem. Jsem docela trhlý člověk, i když to tak nevypadá, takže je často překvapen. Jinak Vašek mě okouzlil jako první. Bylo to díky jeho představení Královna víl, kdy jsem šla do kolen. Zjistila jsem, že to je neuvěřitelně šikovný choreograf, který tomu představení dal celou duši a tím mě okouzlil absolutně. On je hrozně hezký člověk, fajn chlap, který se zajímá, ptá se, a dokonce spolu mluvíme i o nepříjemných věcech, čímž i já se učím nové věci od něj.

Václav: Já obdivuji její neustále dobrou náladu, pohotovost, upřímnost a mně přijde, že je velmi přirozená neustále. Ať dělá, co dělá. I večer, když už nedělá nic, tak pořád je to Kristina.

Byla to láska na první pohled?

Václav: My už se k tomu asi stavíme jinak. Ale tak nějak jsme věděli, že po tom prvním večeru se budeme chtít vidět i druhý den a třetí den a tak.

Kristina: Myslím si, že láska na první pohled to nebyla, když se známe ze školy. Pak jsme se potkali po dvou letech po škole. Já u něj bydlela, když jsem šla na konkurz ke Kiliánovi. Pak jsme se potkali loni a myslím si, že to byla láska na druhý pohled.

Co vás spojuje?

Václav: Nevím, jestli zrovna ta práce, nicméně máme stejnou školu, stejnou konzervatoř. Spojuje nás asi respekt k umění a práci toho druhého.

Kristina: Rozhodně tancování, což je fajn, že po letech jsem do toho zase trochu pronikla. Dokonce se mi stalo, že jednou nějak Vašek prodloužil zkoušku a volal mi. Strašně se omlouval, že přijde o něco později, než slíbil. Mě to hrozně zaskočilo, protože já tu práci znám, vím, že tam může být třeba o půl hodiny déle. Takže rozumím tomu, že má večerní představení. Já jsem zase celý den v práci a tím pádem se moc nevidíme.

Když mluvíte o tanci. Je vůbec nějaký, který se chcete spolu naučit?

Kristina: Argentinské tango. Když jsem to jednou Vaškovi řekla, tak jsem viděla jako mu úplně zasvítily oči, protože on to chtěl taky. Taky bych s ním chtěla projet svět, který Vašek moc dobře díky své profesi zná. Teď pojedeme do Říma, protože tam učí a dělá taneční choreografie.

Máte nějaký zlozvyk, který na tom druhém milujete?

Kristina: Jeho špatné i dobré zlozvyky jsem zatím nepoznala.

Václav: Že během jednoho příběhu se dozvím asi dalších osm.

Kristina Kloubková a Václav Kuneš (28. ledna 2018)

Jak nejraději trávíte volný čas? Je to třeba kino, divadlo, nebo naopak jste rádi doma?

Václav: Společného času máme málo, učíme se s tím tak nějak popasovat. Ale chodíme hodně do kina a divadla. Já Kristinku beru na takové ty projekty, ke kterým by se asi ona nedostala. Kristina mě zase bere na věci, ke kterým bych se já nedostal.

Kristina: Asi spolu někde na kávě v blízkosti, abychom byli vedle sebe, protože si hodně povídáme. Jinak kino teď proběhlo. Mám to spíš jako svátek, nesmí chybět velký popcorn a cola.

Pět měsíců pro mnohé není dlouhá doba, ale cítíte, že je to muž vašeho života?

Kristina: Možná je to naivní, ale Vašek je tak jiný chlap, než jsem dosud poznala. Je vnímavý, bezprostřední, otevřený a nemá strach z ničeho. Oba jsme si už něčím a teď si vážíme toho druhého. Neřeším, zda je to muž mého života. Spíš si užívám to, že s ním mohu být.

Jak přijala Václava vaše dcera Jasmína?

Kristina: Ono je to velmi ošemetné seznamovat cizího muže s vlastním dítětem. Vašek má taky dceru a je skvělý táta. Jdeme na to pomalu a chceme, aby to bylo v pohodě. Když jsem jí říkala, že se potkáme s Vaškem, tak mi říkala: „Mami, ale musí s ním být sranda, jako se strejdou Matějem.“ To je můj brácha. Jinak mám strach. Protože kdyby moje dítě řeklo, že se mu nelíbí můj partner, tak vůbec nevím, co bych jako dělala, protože Vašek je super chlap. Tak bych byla ráda, kdyby to mezi ním a mojí dcerou bylo v pohodě.

Václav: My s Jasmínkou o sobě víme, ale necháváme tomu přirozený průběh. Netlačíme na to.

Václav prozradil, že spolu ještě nežijete, protože je hodně na cestách. Přemýšlíte už, jak to udělat do budoucna?

Kristina: Vašek má dceru v zahraničí, takže on bude na cestách pořád. Spíš to vypadá, že nějak na něj budu pořád čekat. Třeba jednou budu cestovat s ním. To nevím. Ale na plánování společného bydlení je ještě příliš brzy.

Kristina Kloubková s dcerou Jasmínou (2015)

Cestování zatím asi moc neklapne. Pokud vím, Jasmínka bude po prázdninách školačka.

Kristina: Malou školačku budu mít od září, tak teď si určitě nedovedu představit, že bych cestovala. Ale před deseti lety bych si nepředstavila, že budu moderovat zprávy na nejsledovanější televizi. Takže co mě čeká, opravdu nevím, ale těším se na to.

Čeho se nejvíce bojíte v souvislosti se školou?

Kristina: Teď má kamarádku, kterou občas vyzvedávám ze školy a dělám s ní úkoly. Já nechápu ty úkoly pro první třídu, takže toho se dost bojím. A potom toho, že jestli budu chodit večer do práce, tak nevím, kdo s ní ty úkoly bude dělat.

Vyrazili jste na veletrh kosmetiky a módy. Je vám oběma tento segment blízký nebo musíte Vaška hodně přemlouvat, aby si koupil něco nového na sebe?

Kristina: Naposled jsem mu kupovala ponožky a moc ho potěšila. Vašek má módu rád a moc hezky se obléká. Na chlapa je velmi vkusný a originální.

Václav: Módu jsem měl vždycky moc rád. Oblečení si většinou kupuji v cizině. Každopádně si myslím, že šaty dělají člověka a jistá originalita je důležitá. Jinak nákupy s Kristinkou dělám hrozně rád. Je pravda, že s ní dělám moc rád všechny věci. Těm jejím očím, které neskutečně září, prostě odolat nejde.

Máte ráda nakupování? Třeba přes internet, v obchodních centrech nebo na bazarech?

Kristina: Nákupy ráda mám, ale musím mít na to čas a náladu. Když to má navíc ještě přidanou hodnotu dobrých skutků, o to víc mě nakupování baví. Nedávno jsem se propojila s projektem Jarmark OnaDnes.cz. Už v minulosti jsem dražila s dalšími osobnostmi pár kousků z našich šatníků. Letos tomu nebude jinak. Kdo má dobré srdce, ať přijde. Všichni jste vítání 28. dubna v Holešovicích v Průmyslovém paláci.