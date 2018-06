Kloubková měsíc před porodem: odpočinek a deset kilogramů navrch

Kristina Kloubková si zpočátku přála zůstat na obrazovce co nejdéle. Když se ale objevily menší nespecifikované zdravotní komplikace, poslechla lékaře a dopřála si absolutní klid.

"Doufala jsem, že se do práce ještě vrátím, ale nevyšlo to. Přibrala jsem asi deset kilo, špatně se mi chodí i dýchá a jako při každém finále, nervy jsou na pochodu," říká Kloubková, která dítě čeká s partnerem Karlem Moravcem. "Za chvíli se nám narodí první miminko, tak jsem samozřejmě plná očekávání. Myslím, že jsme s Karlem natěšení rodiče," doplňuje.

Kristina Kloubková a Karel Moravec

Potřebné informace o blížícím se mateřství sbírá moderátorka hlavně u kamarádek, které povýšily na matky teprve nedávno. "Mám velké štěstí, že mám kolem sebe spoustu kamarádek s dětmi, takže poslouchám jejich rady. A k tomu před pár dny porodila i moje švagrová, tak jsem s ní každý den na telefonu," dodává Kloubková, která i výbavičku řeší skrze přátele a příbuzné.

"Dostala jsem spoustu věcí od kamarádek, některé jsou putovní a některé mám půjčené. Mám obrovskou radost a vím, že některé věci mi přinesou i štěstí. Už je vše vyprané, vyžehlené a připravené. Takže miminko může přijít."

Přestože v Televizních novinách proběhla menší čistka na postech moderátorů, Kristiny Kloubkové se dotknout neměla. Počítají s ní i po mateřské. "Musím říct, že se TV Nova zachovala naprosto úžasně i ve věci mého rychlého odchodu a jsme domluveni, že se do práce vrátím, jak to půjde. Ráda bych se na televizní obrazovku vrátila co nejdříve," uzavřela Kloubková.