Kristina Kloubková: Stahovací prádlo bych asi měla nosit i doma

Působíte jako věčně veselá osoba. Čím to je?

Já se mám teď moc dobře. Nový rok jsem začala zvláštně, můj život se tak nějak rozložil a teď se úspěšně skládá dohromady. Měla jsem pocit, že je všechno nějak naopak, byla jsem neustále unavená, podrážděná, začala jsem mít zdravotní problémy. Měla jsem pocit, že žiju v cizím těle cizí život. A to všechno podle mě bezdůvodně. Začala jsem proto víc vnímat lidi a energii kolem sebe a rozhodla se vrátit k přírodnímu stylu života.

Takže z vás teď bude bio žena?

Myslíte, jako že se přestanu mýt a holit? Bože ne. Chtěla bych se vrátit nebo spíš objevovat nějakou přírodnější kosmetiku. Je to hlavně i proto, že po porodu jsem začala mít problémy s alergií a vyrážkami. Hledám náhradní alternativu pro své tělo i pro svůj vnitřek, aby se nějak dalo do kupy.

Vaší holčičce je už dva a půl roku. Dostala jste se za tu dobu plně do formy?

Nepatřím k ženám, které tvrdí, že díky běhání kolem dětí a kojení jdou kila rychle dolů. Jsem taková ta normální máma, které se nechtělo splasknout. Všechny maminky, které po šestinedělí vypadají jako před otěhotněním, mě úplně děsí. Trvalo mi dva roky, než jsem začala splaskávat, a stále se má postava nedostala do původního stavu a ani nevím, jestli se to vůbec někdy povede. Naštěstí existuje speciální prádlo, které nám pomůže v určitých chvílích splasknout rychle. Tuhle mi dokonce moje dcera Jasmínka říkala: „Maminko, ty máš veliký bříško. Ty tam máš miminko?“ tak jsem si začala říkat, že bych to stahovací prádlo měla nosit asi i doma.

Co obvyklé metody hubnutí jako cvičení a dieta?

Já bych hrozně chtěla cvičit, ale není čas. Jsem buď v práci anebo mám běhání kolem dítěte a domácnosti. Nakupování, vaření, uklízení, furt je to dokola, všichni to známe. Diet jsem dřív vyzkoušela mraky. Teď se snažím po páté hodině jíst lehčí jídla, i když vím, že nejlepší dieta je jíst v malém množství to, co má člověk rád. Takže čokoládu si jako „čokoládožrout“ dávám jenom jednou týdně v neděli. Bohužel si někdy neděli udělám i v úterý nebo ve čtvrtek. Ale teď jsme začali cvičit doma s Jasmínkou. Přidal se k nám i tatínek a máme domácí pidi posilovnu. Musím říct, že je to legrační. Při cvičení taháme různé posilovací gumy a k Jasmínce se přidá i její plyšový pejsek a panenka, takže cvičíme opravdu celá rodina.

Zdědila dcera pohybové nadání po rodičích tanečnících?

Je to v ní, bohužel. Moje máma je baletka, táta je baleťák, takže to má ze všech stran. Ona je tedy nesmírně talentovaná po svém tátovi. Má po něm nohy. Na druhou stranu si říkám, že je fajn, že zatím nemá přístup do divadla, jako jsem měla já, když jsem byla malá. Třeba ji to tolik nechytne.

Jasmínce ještě nejsou tři, přitom už chodí do školky. Jak to zvládá?

Slzy byly první týden. Ale hlavně jsem brečela já, když mi jí brali. Teď vidím, že se tam těší, že tam jsou děti a dělá velké pokroky hlavně v mluvení. Ona dlouho nechtěla mluvit, teď už mluví plynně v dlouhých větách. Dokonce někdy přijde a já žasnu, když mi třeba natáhne kšandy u kalhot a řekne: „Maminko, já to pustím a udělá to pink.“ Vůbec nevím, kde bere ty výrazy.

Kristina Kloubková s dcerou

Váš partner Karel taky přestal s tancem. Co ho teď živí?

Je řemeslník a pracuje rukama. Chodí v montérkách a mně se líbí, že mám doma normálního chlapa. A navíc výborného hodinového manžela. Než jsem Karla poznala, byla jsem sama a služby hodinových manželů docela často využívala.

Mluvíme o něm jako o tatínkovi Jasmínky nebo partnerovi. Proč ne už o manželovi?

Manželství neplánujeme, já jsem si to vyzkoušela, nedopadlo to zrovna nejlíp a nemám touhu to zkoušet znovu. Teď jsem se nedávnou díky Plesu v Opeře a jednomu prodejci šperků dozvěděla, že zásnubní prsten by měl být v pěti platech budoucího muže, jelikož tím dokazuje, že se o ženu postará. Hned jsem zbystřila a říkala si, že by třeba ten prsten s tím briliantem…. (smích). Nikdy neříkej nikdy.

S bývalým manželem Alanem Bastienem se stýkáte?

Nebyli jsme rok v kontaktu, někam se ztratil. Ale už se zase objevil a daří se mu dobře.

A co jiné bývalé lásky? Randila jste s řadou osobností z branže, které můžete potkávat i pracovně.

Ano, měla jsem většinou chlapy z oboru, takže jsme se potkávali a potkáváme. Moje největší osudová láska byl Roman Vojtek. Chodili jsme spolu osm let a myslím, že jsme i přátelé. Čas od času si i zavoláme. A s Filipem Renčem se občas potkáme, ale většinou pracovně. To jsou takové moje nedávné vztahy, které ale dohromady dávají asi 15 let. Nemám vůči nikomu zášť a myslím, že ani nikdo vůči mně.

Filip Renč a Kristina Kloubková - Premiéra muzikálu Baron Prášil Kristina Bastien-Kloubková s manželem Alanem - Premiéra muzikálu Dracula

Váš současný parter je vlastně taky z oboru a znáte se už hodně dlouho. Co vás nakonec dalo dohromady?

Znali jsme se asi 13 let z Městského divadla v Brně, kde jsme oba hráli. On pak odjel do Ameriky, což já vůbec nevěděla. Pak jsme se náhodou potkali, když přijel do Čech na prázdniny. Souhrou náhod jsme se setkali na představení Bídníci v Brně. Byla to láska na první pohled a já jsem mu asi za 14 dní volala do Ameriky, že mám víza a letím za ním. Byl trošku v šoku, protože na druhé straně bylo ve sluchátku dlouho ticho. Pak řekl, ať přiletím. Po návratu jsme komunikovali po internetu a rok nato se vrátil zpátky do Čech. Za tři měsíce jsem byla těhotná.

V Brně jste potkala i Romana Vojtka. Je to pro vás osudové město?

Přesně tak, Brno mám nesmírně ráda. I když Pražáci říkají, že je to velká zatáčka před Vídní, pro mě je Brno osudové nejen díky životním láskám. Můj táta tam bydlí, mám tam spoustu kamarádů, potkala jsem se tam s Romanem a hlavně i s Karlem, který z Brna pochází. Navíc má chatu na brněnské přehradě, takže tam trávíme volné chvíle

Do budoucna máte tedy plán přestěhovat se do Brna?

Tak to zase ne, ale jinak plánů je spousta. Třeba bych se chtěla naučit dělat sushi a asi posté začít chodit na angličtinu. Udělat si kurz manikúry a dokonce mě láká naučit se vyrábět šperky.