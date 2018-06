Kristina Kloubková: Konečně mladá paní a ne stará slečna!

"Jím normální jídla, ale melé porce víckrát denně a vychutnávám si je po malých soustech. Nemám problém si i v restauraci říct o malou lžičku," prozradila iDNES.cz.

Ukuchtit vlastní pizzu neodolali třeba Aleš Háma a Vlasta Horváth. - více zde Zanedlouho se v rámci akce Pizza fest do oblíbené italské pochoutky pustí také Iveta Bartošová nebo Leoš Mareš.

Mladá paní, ne stará slečna

Kromě nové zkušenosti s moderováním přibude letos tanečnici Kristině Kloubkové i jedna soukromá - manželství. V srpnu si bude brát zpěváka Alana Bastiena. "Budu konečně mladá paní a ne stará slečna, jak říká Richard Geňa Genzer," směje se.

Na rodinu ale zatím nepomýšlí, protože jsou oba pořad dost vytíženi. Navíc Alan má už čtrnáctiletou dceru z prvního manželství.

Krásná? Za to můžou rodiče

Že se pustila do nesnadné role moderátorky na Kristině budoucí manžel obdivuje."Je úžasná a krásná a já jsem na ni strašně pyšnej," říká Alan. Kristinka je ale skromnější: "Jestli jsem krásná, tak za to nemůžu já, ale maminka a tatínek a pak vizážisti a kostyméři. Moc mě to ale baví. Učím se různé jazykolamy nebo jak se správně stavět na kameru."

Oba nyní hrají ve dvou muzikálech Angelika a Golem, Alan je ale také zaměstnaný přípravou své první sólové desky. "V dubnu jsem ji začal natáčet s michalem Davidem, takže mi to zabírá všechen volný čas mimo divadlo, tedy když zrovna nejdu na ryby," upřesňuje. "A na ryby chodí pořád," kontruje Kristinka.