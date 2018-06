Kristina Kloubková: S příchodem čtyřicítky budu možná dospělejší

Letos oslavíte kulatiny. Prožíváte to?

Opravdu to neřeším a na čtyřicet se vůbec necítím. Nedávno kolegyně Inna Puhajková slavila krásných třicet a já byla překvapená, že je o deset let mladší než já. Mám totiž stále pocit, že je mi pětadvacet. Jediné, co si říkám, je, že možná s příchodem čtyřicítky budu konečně dospělejší. I když nevím. Možná právě proto, že jsem stále hravá, tak se cítím i mladá.

Neplánujete třeba ještě druhé dítě?



Čtyřicet let není zrovna málo. Proto bohužel Jasmínka zcela určitě bude jedináček. Na druhou stranu jsem se s tím už smířila. Jsem šťastná, jak to je. Co si víc přát, když mám zdravou a krásnou dceru.

Je nějaké přání, které si chcete nadělit?

Já si tak nějak vše plním celoročně. Samozřejmě nevím, co mě čeká dál pracovně. Zprávy mě nesmírně naplňují. S Martinem Pouvou jsme si sedli, je to fajn spolupráce, a jestli je to má pracovní meta, to se uvidí. Soukromě svým životem proplouvám taky hezky, i když se někdy věci dějí jinak, než bych sama chtěla.

Nedávno jsme se spolu bavily o svatbě. Uběhlo pár měsíců a na dceru Jasmínku jste sama. Co se stalo?

Stala se spousta věcí. S mým partnerem a otcem Jasmínky Karlem spolu nejsme, ale fungujeme jako rodiče. Karel je skvělý táta, stará se a hodně mi pomáhá. Jinak skutečně žiji s dcerou sama. Ona je teď pro mě to nejdůležitější na světě.



Bez muže ale nejste.

Ano, někdo se po mém boku objevuje, ale není to tak, že bych to chtěla ventilovat. Jasmínka má jen jednoho jediného tatínka a já se prozatím do našeho života nechystám nikoho pouštět. To je můj život, moje rodina. Chci dceru čehokoli ušetřit, proto nebudu víc o soukromí říkat.



Kristina Kloubková s dcerou

Je pro vás kvůli práci důležité, jak vypadáte?

Určitě je to pro mě podstatné, což mě někdy po ránu děsí. Navíc teď byla Jasmínka nemocná a já jsem odcházela na zprávy a zaskakovala i za nemocnou Markétu Fialovou ve Střepinách. A kamarádka mi pak psala, že jsem ji mile překvapila, jak dobře po ránu vypadám. Takže nějakým způsobem se o sebe starám.

Nemohla jsem si nevšimnout, že jste v poslední době zhubla. Je to záměr, nebo jdou kila dolů kvůli rodinným záležitostem?

Záměrně určitě nehubnu. Nikdy jsem s váhou problém neměla. Možná se na úbytku váhy podepsaly různé okolnosti, ale ve stresu nejsem. Naopak, cítím se v poslední době velmi dobře.