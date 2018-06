Jsem klidná máma, hysterii propadám jen občas, říká Kristina Kloubková

Jak se vám teď usíná a vstává, když jste maminkou?

Když usínám, koukám, jestli chůvička bliká pod dítětem a vstávám s tím, jestli je dítě naživu. Je to úplně jiné. A hlavně mám ten spánek takový lehčí. Dřív mohli vedle mě střílet a já bych spala, a teď je to tak, že se malá pohne a já jsem vzhůru.

Jste klidná matka, nebo občas převažuje hysterie?

Myslím si, že jsem klidná matka, ale jsou chvíle, kdy jsem naprosto hysterická. Když Jasmínka měla první rýmičku, měla jsem strach, jak to vyřešit. Zkrátka když přijde něco, co neznám, tak jsem nervózní, ale panice jsem zatím naštěstí nepropadala.



U vlastní švagrové vidím, že matky fungují na principu dobře zorganizované bezpečnostní služby. Máte taky své tajné agenty?

Mám kolem sebe tři klíčové lidi. Jedna je moje švagrová, která má dvě děti, to druhé je navíc jen o měsíc starší než Jasmínka, což je výhoda. Pak mám výbornou kamarádku Scarlet ze Žiliny, takže furt voláme na Slovensko. To je zase ženská, která má dvě děti, dědila jsem po nich i nějaké věci, takže opravdu zlatá duše. A občas se stane, že zavolám i mámě. Ale na třetím místě není proto, že bych jí nevěřila, ale s mladšími maminkami se domluvím snadněji. Postupy jsou přece jen jiné, než bývaly dřív.

S partnerem Karlem se učíte žít ve třech. Jak vám to jde? Jaký je Karel otec?

Karel je úžasný otec. Nějak jsem věděla, že bude takový. U Jasmínky je výhoda, že na chlapy reaguje skvěle. A jako partner je Karel benevolentní, o což se snažím taky, začátek po porodu je prostě těžký. A máme se dobře. Samozřejmě jsou chvíle, kdy si vyměňujeme názory, ale to je potřeba. Nejde o nic zásadního.

Jak se perete s kily po porodu? Přijde mi, že jste ve formě jako před narozením Jasmínky...

Od všech jsem slýchala, jak se tělo vrátí do původní podoby. Ještě se sice nevrátilo, ale je taky pravda, že jsem tři měsíce po porodu nemohla nic dělat, neboť jsem rodila císařským řezem. A abych řekla pravdu, na cvičení nějak není ani čas. Ale osm kilo jsem naštěstí nechala v porodnici, osm jsem shodila a dvě mi zůstala, takže teď už to bude jenom o tom posilování. Diety určitě držet nebudu.



Kristina Kloubková se vrací do Televizních novin.

V pátek provedete diváky Novy odpoledními Televizními novinami, v neděli zase speciálem Splněná přání. Už zkoušíte?

Práci člověk nezapomene, ale musí trénovat, takže znovu chodím na hodiny rétoriky. Trénuji i doma, což je vtipné, neboť malé čtu Malého prince jako zprávy. To první vysílání bude samozřejmě těžké, ale doufám, že ne natolik, abych nevěděla, jak se jmenuji, jako to bylo při úplně prvním vysílání. Těším se na pátek i na neděli. Doufám, že to zvládnu.

Jaký speciál Splněných přání bude?

Speciál připravuje kolega David Vaníček a můžu říct, že bude velmi emotivní. Zvlášť příběhy, které se týkají dětí. Už jsme měli zkoušky a už ve studiu mi bylo jasné, že to budu prožívat hodně silně. Některé věci jsem ani nedokázala říct, jak mě dojaly. Projekt je výjimečný v tom, že si lidi pomáhají navzájem a že TV Nova často slouží pouze jako prostředník, což je úžasné. Myslím, že to bude hezké vysílání.