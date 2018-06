Mívá herecké koncerty, říká o dceři Jasmíně Kristina Kloubková

„Je s ní velká legrace, je vynikající herečka a přebornice v pantomimě, a když má publikum, jsou to herecké koncerty. Vypadá to, že po nás rodičích něco vskutku zdědila,“ směje se Kristina Kloubková, jejímž partnerem je kolega z divadla Karel Moravec.

Jak se vyvíjí osobnost malé Jasmínky?

Jasmínka je andílek a ďáblík v jednom. Musím se jako pyšná maminka pochlubit, že už několik měsíců je bez plínek a chodí do školky s úsměvem a říká mi ‚čau‘. První tři návštěvy byly děsivé, ale teď už je úplně v pohodě. A taky už začíná mluvit, k mé velké radosti, protože například syn Pavla Svobody ze Snídaně už v roce mluvil plynně ve větách, Jasmínce už jsou dva roky a tři měsíce, ale velmi rychle vše dohání.

Vás teď čeká nová pracovní příležitost na Nově. Utvoříte novou dvojici Televizních novin s Martinem Pouvou. Jak jste reagovala, když vám oznámili, že budete moderovat spolu?

S Martinem jsem absolvovali několik kamerových zkoušek, a když mi bylo řečeno, že budeme spolu moderovat, byla jsem nadšená. Martin je zkušený moderátor, který má přehled a musím říct, že v saku a košili mu to nesmírně sluší. Na společné moderování se těším a snad se brzy spolu sladíme a budeme divákům dělat radost. Nesmírně se na ně těšíme.

Kristina Kloubková

Jste jedna z mála, která si v televizi zkusila více profesí. Je moderování hlavní relace to největší potěšení?

Moderování Televizních novin je úplně jiné, než moderování ostatních relací. Každé zprávy, ať už Odpolední, Polední nebo Ranní jsou jiné a mají své kouzlo. Mám štěstí, že jsem prošla všemi, navíc jsem moderovala i Snídani, tedy zábavný pořad, dále Víkend, který stále moderuji a který je nesmírně inspirující, takže mám srovnání. Večerní zprávy mají kouzlo důležitosti a hlavně na ně člověk není sám. Největší plus je v čase na přípravu. Dá se tedy říci, že jsem ještě více pronikla do krásy moderování, nebo se o to tedy snažím.

Myslíte, že se vám časově uleví?

Uleví? Je to obrovská zodpovědnost a výzva, ze které jsem opět nadšená. Určitě je také příjemné, že nebudu chodit do práce ve čtyři hodiny ráno jako do Snídaně s Novou. Nicméně každé zprávy vyžadují velmi pečlivou přípravu, takže se pro mě nic nemění.

