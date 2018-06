Mám úchylku, že ženám koukám na nehty, přiznala Kristina Kloubková

"Nevím jestli je to úchylka, ale když potkám ženu, tak se jí dívám na ruce. Nejenže mi záleží na tom, jestli mě dobře podá ruku a stiskne, ale zajímá mě, jak má upravené ruce," prohlásila moderátorka Kristina Kloubková.

Přiznala také, že do svých 15 let si okusovala nehty a přestala právě proto, aby měla hezké ruce. Pravidelně o ně pečuje, ale měsíčně za to neutratí více než tři tisíce korun.

"Já tyto věci neráda počítám, protože pak je mi to líto. Na druhou stranu po porodu jsem nezačala kouřit cigarety, tak si říkám, že jsem ušetřila," dodala blondýnka.

Herečka Vendula Křížová, která také dorazila na otevření nového nehtového studia, řekla, že na speciální péči moc času nemá. "Přiznám, že o nehty moc nepečuji. Mně žádný lak nevydrží, protože já pořád někde šmejdím, například v hlíně," prohlásila.

Miss Jana Doleželová zase nemůže nosit dlouhé nehty. Vadily by jí při hraní na piano a sportování. Modelka za péči o nehty, kadeřníka a zkrášlovací procedury občas ušetří. "Někdy mám spolupráci, že mám výrazné slevy. Ale nevím, kolik mě to měsíčně stojí," řekla.

Zpěvačka Marie Rottrová za nehty neutrácí vůbec: "Snacha má nehtové studio, takže to mám zadarmo."