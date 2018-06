Kristin Scott Thomasová: Na herecké škole mi řekli, že jsem bez talentu

„Učitelka na herecké škole mi řekla: Zapomeň na to, jsi špatná. Naštvalo mě to, protože jsem snila o tom, že se hraní budu věnovat celý život. Odstěhovala jsem se do Francie, abych hrála tam, protože jsem si myslela, že si nevšimnou toho, jak mizerná herečka jsem v jiném jazyce,“ řekla Kristin Scott Thomasová magazínu Notebook.

„Než jsem dostala roli ve filmu Hrst plná prachu, měla jsem první práci v seriálu Vyšetřování komisaře Maigreta. Byla jsem druhou kadeřnicí a dodnes za tu roli dostávám pětadvacet eur ročně v tantiémách. Lidé mi říkali, měla bys točit filmy. A já si říkala, bože, to ne, nechci točit filmy, chci být v divadle. Chci být skutečnou herečkou,“ prozradila.

Ačkoli se později prosadila jak před kamerou, tak v divadelním herectví, za které získala Cenu Lawrence Oliviera pro nejlepší herečku, sama se za jeden ze svých filmových výkonů stydí. Konkrétně za roli ve filmu Under The Cherry Moon, který režíroval hudebník Prince.

„Princův film Under The Cherry Moon byl mým prvním opravdovým filmem. Mé herectví bylo strašlivé. Práce s žijícím hudebním bohem byla výjimečná. Po dvou týdnech vyhodil režisérku, zavolal mi uprostřed noci a řekl: Ahoj, Mary jsem vyhodil, budu to teď režírovat sám. Co na to říkáš?“ vzpomínala herečka s tím, že navzdory neúspěchu zůstala s Princem kamarádkou do konce jeho života.