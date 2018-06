Anglické ženy jsou vulgární, říká herečka Kristin Scott Thomasová

„Francouzské ženy se oblékají velmi jednoduše a i tak jsou opravdu atraktivní. A nepotřebují k tomu ukazovat, jak jsou ve skutečnosti sexy. Ženy ve Francii nejsou vulgární, jsou jemné a krásné,“ sdělila herečka, která ačkoli se narodila v Anglii a dostala i Řád britského impéria, má raději francouzskou eleganci i mentalitu.

„V Anglii jsou ženy přesným opakem. Nosí minisukně, ačkoli do nich nemají hezké nohy. Ve Francii by se na takové ženy lidé koukali jako na ty špatné. Francouzské ženy by se nikdy neopily v minisukni a nedělaly ostudu,“ pokračovala Kristin. Ta už od devatenácti let žije ve Francii, kde se cítí mnohem šťastnější.

„Myslím si, že Francouzky jsou mnohem přirozenější a více o sebe pečují. Angličanky neustále řeší, co je posledním trendem v módě. Následují všechny nejnovější trendy a je jim jedno, že pak všechny vypadají stejně. V tuto dobu například všechny holky v Anglii nosí na hlavě drdoly. A milují opálení. Speciálně to falešné a díky tomu má každá holka oranžovou pleť,“ doplnila Kristin ve francouzském módním časopise Marie France.

Kristin se líbí i to, že ve Francii ženy stárnou přirozeně a za své vrásky se nestydí. „Žena je krásná i ve vyšším věku,“ dodala.

Ve Francii porodila své tři děti - Hannah (27), Josepha (24) a George (15). Ačkoli děti chtějí žít ve Francii, herečka nevylučuje, že se možná někdy vrátí do své rodné země.