Kristin Davisová ze Sexu ve městě adoptovala holčičku

Jako Charlotta v Sexu ve městě adoptovala čínskou holčičku. I ve skutečném životě se Kristin Davisová rozhodla pro adopci. Poprvé o svém záměru promluvila už v roce 2005. Teď konečně svou dceru získala.

"Chtěla jsem to udělat už dlouho. To, že se mi ten sen splnil, mi udělalo ještě větší radost, než jsem čekala. Je to požehnání," řekla Davisová časopisu People.

Dceru adoptovala před několika měsíci přes americkou agenturu, víc ale o procesu adopce neprozradila. Dítě získala, i když je svobodná. Po řadě neúspěšných vztahů se prý už smířila s životem bez manžela, odmítala se ale smířit s životem bez dětí.

"Nevím, zda se ještě někdy vdám. Nikdy neříkám nikdy, ale asi se nevdám. Věřím ovšem, že člověk může mít, po čem touží, bez ohledu na věk," tvrdila Davisová loni.

Představitelky seriálu a filmu Sex ve městě - Sarah Jessica Parkerová, Cynthia Nixonová a Kristin Davisová

V mládí byla Davisová závislá na alkoholu. Úspěšně to ale překonala a už dvacet let prý nepije. "Alkohol mě osvobozoval. Byla jsem velmi plachá a nevěděla, jak vyjít ze své ulity. Pila jsem ze stejného důvodu, pro který jsem milovala herectví. Chtěla jsem cítit věci, vyjádřit sama sebe a být volná. Normálně totiž taková nejsem," přiznala herečka.

Kromě herectví se teď věnuje hlavně svému poslání ambasadorky charitativní organizace Oxfam bojující proti hladomoru a chudobě. V červenci navštívila uprchlický tábor v Somálsku.