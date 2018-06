Charlotte ze Sexu ve městě chce skončit s hraním a zachraňovat slony

Kristin Davisová se o problematiku největších suchozemských savců zajímá již delší dobu. Několikrát vycestovala do Keni, kde se slonům snaží pomáhat. Herečka dokonce zvažovala, že by se do Afriky přestěhovala.

"Sloni jsou pod extrémním útokem. Opravdu bych ráda skončila s hraním a přestěhovala se do Keni, ale říkají mi, že nemůžu, protože potřebují, abych byla slavná a lidé mě poslouchali," řekla Kristin Davisová pro magazín Haute Living.

Přestože chtěla kariéru pověsit na hřebík, zřejmě si to ještě rozmyslí. Už několikrát se objevily spekulace o třetím filmovém pokračování Sexu ve městě. Zatímco autorka předlohy Candace Bushnellová má výhrady, Sarah Jessica Parkerová alias seriálová Carrie by byla pro (více zde). Přivítala by to také Kristin Davisová.

"Nemyslím si, že třetí film by byl jen sen, diskutuje se o tom. Bylo by to velmi zajímavé, pokud by se to povedlo," řekla seriálová Charlotte s tím, že si o tom promluví také s Mirandou, kterou hrála Cynthia Nixonová.

Davisová se kromě charity věnuje hlavně své rodině. Před dvěma lety adoptovala dceru a nyní prozradila, že její holčička je pro ni vším.

"Největší luxus je být ráno doma, kdy se moje dcera probudí, a nemusím nikam chodit. Nejradši mám, když jsem celý den v pyžamu," dodala.