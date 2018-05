Davisová ze Sexu ve městě je dvojnásobnou maminkou, opět díky adopci

Zprávu o druhé adopci na sociálních sítích zveřejnil novinář Marc Malkin. „Můžu exkluzivně oznámit, že hvězda Sexu ve městě adoptovala chlapečka,“ napsal na Facebooku.

Davisová první dítě adoptovala v roce 2011 a dceři dala jméno Gemma Rose. „Chtěla jsem to udělat už dlouho. To, že se mi ten sen splnil, mi udělalo ještě větší radost, než jsem čekala. Je to požehnání,“ řekla tenkrát časopisu People herečka, která dceru adoptovala přes americkou agenturu, víc ale o procesu adopce neprozradila. Dítě získala, i když byla svobodná.

Herečka v roce 2016 promluvila o tom, jak má kvůli dceři, která má tmavou pleť, občas strach. „Já jsem bílá. Žila jsem s výsadami bílých. Před adopcí mé dcery jsem si myslela, že vím, co to znamená. Ale je to těžké, když máte vlastní dítě, které je jakoby vaší součástí a to srdíčko je v tmavém těle. Jsou totiž lidé, kteří aktivně vystupují proti vašemu dítěti. To mě naplňuje hrůzou,“ prohlásila herečka.

„Vždycky jí říkám, že její kadeře jsou krásné, stejně jako černá kůže. Říkám: Jsi nádherná, mocná. Jsi bohyně,“ dodala během diskuse v newyorském The Greene Space.