Kristin Davisová se bez sexu obejde

Jedna za druhou předhazují, jak jim bude scházet výborná parta lidí a jak si nedokáží bez sexu s velkým S ani představit život. Teď se mezi těmito přeslazenými zkazkami o báječných profesionálních vztazích mezi herečkami objevují i zprávy o ponorkové nemoci.



Představitelka jedné z hlavních rolí Kristin Davisová, která hraje Charlottu, přiznává, že po natáčení páté série jí běhala husí kůže po zádech, když slyšela některé ze zvučných jmen svých kolegyň. Proto si z případného konce natáčení neláme hlavu.



"Bez Sexu se obejdu stejně dobře jako před lety bez Melrose Place. Člověk se jen potřebuje upnout na další práci, ve které se musí snažit být ještě lepší, než v té předešlé. Jen tak má herecký život smysl. A mezi holkama to v poslední době dost skřípalo i na natáčení. Nedokázaly jsme se shodnout na některých závažných věcech, které bych v médiích nerada rozebírala," nechala se slyšet Kristin.



O Kristin se také hovoří jako o velké smolařce v partnerství. Zatímco ve své roli Charlotte zběsile shání manžela, Kristin se ve skutečnosti do chomoutu rozhodně nežene. Svůj život plánuje bez toho, aniž by v něm vymezila místo i pro partnera. Proto si někteří její přátelé neberou před novináři servítky a hovoří otevřeně: "Kristin je báječná holka. Ale není na sex. Na co by pak potřebovala chlapa?"

Herečky Kristin Davisová (vpravo) Kim Cattrallová ze seriálu Sex ve městě.