Bylo by to skvělé, věří v pokračování Sexu ve městě Kristin Davisová

„Zjistíme, co se s tím dá udělat, bylo by to skvělé,“ řekla Davisová magazínu E! s tím, že by podle ní bylo smutné, kdyby se pokračování nenatočilo. „Cítím, že by to byla pozitivní věc. Jsem smutná, že film neděláme, ale zároveň se mi líbí podpora fanoušků, za což jsem vděčná.“

Herečka reagovala na rozhovor kolegyně Kim Cattrallové, která se svou účastí v dalším filmu nepočítá. Představitelka Samanthy Jonesové navíc prozradila, že se hvězdy seriálu neměly rády.

„Nikdy jsme nebyly přítelkyně. Byly jsme kolegyně a jistým způsobem je to velmi zdravý typ vztahu. Nevídáme se, společný zájem, který jsme měly, bylo natáčení a to už skončilo,“ uvedla Cattrallová.

Kristin Davisová je ale optimistka, stejně jako její seriálová postava. Domnívá se, že se hvězdy nakonec mezi sebou domluví a nezklamou fanoušky.

„Všechno kolem Sexu ve městě bylo jedno překvapení za druhým. Nikdy jsme si nemyslely, že se z něj stane takový hit. Nepočítaly jsme s tím, že vyhrajeme Emmy, že natočíme film a už vůbec ne, že vznikne i další. Někde uvnitř cítím, že jsme ještě neskončily. Jako by tam ještě bylo co vyprávět. Budu souhlasit se vším, o čem budou Sarah Jessica Parkerová a Michael Patrick King přesvědčení, že je to správná věc,“ dodala.