Charlotte ze Sexu ve městě: Nechtěly jsme ženám vnucovat podpatky

Devětačtyřicetiletá Kristin Davisová tvrdí, že podpatky nemá ráda a mrzí ji, že si díky seriálu ženy na celém světě myslí, že je musí nosit denně.

"Mám silný pocit viny kvůli botám na podpatcích. Opravdu to vypadalo, že se ženám snažíme říct: 'Měly byste nosit podpatky, jako jsou tyhle.' Ale o to jsme se nesnažily. Byly to nádherné boty? Ano. A byly vhodné pro typ těch postav? Ano, ty ženy je milovaly nosit. Ale stalo se to trochu ústředním motivem, kdy ženy začaly mít pocit, že je musí nosit každý den," řekla seriálová Charlotte listu Sunday Telegraph.

"Ale já je sama nenosím. Podpatky si vezmu opravdu vzácně. Bolí mě nohy, když je mám, člověk si na ně musí zvyknout a chce to hodně tréninku," prohlásila herečka.

Její kolegyně Sarah Jessica Parkerová, alias seriálová Carrie Bradshawová, v soukromí také radši chodí v nízkých botách, ale z pověsti seriálové milovnice střevíců se snaží vytěžit co nejvíc a vytvořila vlastní kolekci bot (více zde).

Kristin Davisová, která se v současnosti více než hraní věnuje záchraně afrických slonů (podrobnosti zde), také prozradila, že si libuje v tom, že ji po skončení natáčení tolik nepronásledují média a fanoušci.

"Díky bohu, že jsme na to byly všechny dohromady, nezvládly bychom to bez vzájemné podpory. Nestěžuji si, natáčení toho seriálu bylo skvělé, ale když točíte v ulicích na Manhattanu ve tři ráno, kolem vás spousta fotografů, musíte pobíhat po ulicích s kočičími hlavami na vysokých podpatcích, není to snadné," dodala Davisová.