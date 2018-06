Je mi jedno, že mě lidé nenávidí, říká Kristen Stewartová

"Není to hrozná věc, když vás buď milují, nebo nenávidí. Ale upřímně, je mi to jedno, protože to mi nezabrání věci podělat. Omlouvám se všem, že jsem je naštvala. Nebylo to mým záměrem," řekla Stewartová pro list Newsweek.

Hvězda upírské ságy Stmívání se stala terčem kritiky také ze strany fanoušků a přátel svého partnera Roberta Pattinsona. Pár se na několik měsíců rozešel, ale nakonec se opět dal dohromady (více zde).

Herečku ovšem celý povyk kolem její aférky s ženatým režisérem Rupertem Sandersem v jistém smyslu také posílil.

"Jsem teď mnohem otevřenější. Začala jsem se uzavírat do sebe a byla jsem rozpačitá," prozradila Stewartová, kterou v současné době zaměstnává hlavně propagace nového filmu On The Road, v němž se objeví nahoře bez.