Stewartová se veřejně omluvila Pattinsonovi za nevěru

"Hluboce lituji, že jsem ublížila a zahanbila své blízké a všechny, kterých se to dotklo. Tato chvilková nerozvážnost ohrozila nejdůležitější věc v mém životě, osobu, kterou miluji a vážím si ji, Roba. Miluji ho, miluji a je mi to moc líto," citoval časopis People dvaadvacetiletou herečku Stewartovou.

Co konkrétně bylo mezi ní a režisérem Sněhurky a lovce Rupertem Sandersem, není jasné. Podle zdrojů z jejich okolí ale nešlo o žádný poměr, pouze o krátký flirt.

Kristen Stewartová a Rupert Sanders na tajném rande Robert Pattinson a Kristen Stewartová

Jednačtyřicetiletý ženatý režisér se také omluvil. "Jsem naprosto zoufalý kvůli bolesti, kterou jsem způsobil své rodině. Má nádherná žena a báječné děti jsou vše, co na tomto světě mám. Miluji je z celého srdce a modlím se za to, abychom to společně překonali," řekl Sanders časopisu People.

Jeho manželka Liberty Rossová ani přítel Stewartové Robert Pattinson se k aféře zatím nevyjádřili.