Kristen Stewartová už svou přítelkyni neskrývá

O bývalé partnerce Roberta Pattinsona se spekulovalo, že žije se svou osobní asistentkou Aliciou Cargileovou.

Alicia je už ale podle všeho minulostí, v Paříži se totiž slavná Američanka líbala s úplně jinou ženou. Je jí francouzská zpěvačka a herečka Soko alias Stephanie Sokolinská (30).

Kristen se o své sexuální orientaci bavila s magazínem Nylon loni v listopadu.

„Tak pátrejte na Googlu, neskrývám nic, pokud máte pocit, že se musíte definovat, tak to udělejte. Ale já jsem herečka. Žiju v zatracené nejednoznačnosti tohoto života a moc se mi to líbí. Nemám pocit, že by to bylo upřímné, kdybych šla a řekla: ‚Přiznávám se k jiné sexuální orientaci!‘ Ne, dělám svou práci. Dokud se nerozhodnu, že založím nějakou nadaci, nebo že mám nějaký názor, který by lidé měli znát... Nemám. Jsem jen dítě, co točí filmy. Myslím, že za tři čtyři roky tu bude úplně nová generace lidí, kteří si nebudou myslet, že je nutné vyřešit jasně, zda jste homosexuální nebo heterosexuální,“ řekla hvězda Twilight ságy.