Kristen Stewartová: Nechci definovat svoji sexualitu, užívám si

Stewartová odmítá svou sexuální orientaci definovat a přijmout nějakou nálepku. Podle ní je to totiž nesmysl. Důležitá je jen její práce.

„Pokud máte pocit, že se musíte definovat, a jste schopni přesně definovat tyto parametry, tak to udělejte. Ale já jsem herečka. Žiju v zatracené nejednoznačnosti tohoto života a moc se mi to líbí. Nemám pocit, že by to bylo upřímné, kdybych přišla s coming outem,“ řekla Stewartová.

Na její sexuální orientaci, o níž se už delší dobu spekuluje, se zeptal redaktor magazínu Nylon.

„Vygooglujte si mě, neskrývám nic. Myslím, že za tři čtyři roky bude spousta lidí, pro které nebude důležité, jestli se definujete jako gay, nebo hetero,“ míní Stewartová, která se nebrání jedině nálepce herečky.

„Dělám svou práci. Dokud se nerozhodnu, že založím nějakou nadaci, nebo že mám nějakou perspektivu či názor, který by lidé měli znát, tak to neudělám. Jsem jen dítě, co točí filmy,“ dodala.