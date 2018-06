Postelové scény v Twilight byly utrpení, říká Kristen Stewartová

„V Twilight jsme museli natočit nejúžasnější sexuální scénu všech dob. Mělo to být transcendentní, z jiného světa, nelidské, nejlepší sex jaký si vůbec dokážete představit. Říkali jsme si, jak to udělat? Bylo to utrpení. Což naštve, protože jsem chtěla, aby to bylo skvělé,“ řekla herečka magazínu Harper’s Bazaar.

Stewartová je na sebe a své výkony hodně přísná. Je přesvědčená, že Hollywood je k ženám trochu nespravedlivý. Aby byly úspěšné, musí prý dřít víc než muži. „Hollywood je nechutně sexistický. Je to šílené. Je to tak urážlivé a bláznivé,“ míní.

Stejně bláznivá jí připadá touha lidí po slávě. „Sláva je nejhorší věc na světě. Zvlášť pokud je zbytečná. Když lidé říkají: ‚Chci být slavný‘. Proč? Vždyť nic neděláte,“ postěžovala si herečka.

Stewartová začínala jako dětská hvězda v reklamách a ve filmu se poprvé objevila v 11 letech. V snímku Úkryt hrála po boku Jodie Fosterové, v Cold Creek Manon byli jejími rodiči Sharon Stone a Dennis Quaid. Po několika dětských filmech přišla v roce 2008 role Belly v upírské sáze Stmívání, která ji proslavila po celém světě. Později si zahrála ve filmech jako The Runaways, Sněhurka a lovec, Na cestě či Pořád jsem to já. Letos budou mít premiéru čtyři nové snímky, v nichž hraje a další dva v roce 2016.