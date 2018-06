Stewartová změnila image. Záleží mi na tom, co o mně říkají, tvrdí

Herečka se proslavila v 18 letech díky roli v upírské sáze Twilight, kde se také seznámila se svým tehdejším přítelem Robertem Pattinsonem (30). V té době moc nezvládala obrovský zájem médií, nyní však na premiéře nového snímku v pohodě fotografům pózovala. Přiznala, že se její vztah s novináři trochu zlepšil.

„Lidé se začali pídit po detailech mého života, když jsem byla docela mladá. A od té doby se interakce mezi médii a mnou jako celebritou výrazně změnila, přestože uběhla krátká doba. Tak nějak jsem si to přirozeně nasměrovala a upravila,“ řekla pro ET!online Stewartová, která mnohé překvapila svým novým lookem.

Herečce však prý stále vadí manipulace a lži v bulváru. Proto v minulosti měla problém s novináři komunikovat. „Je to jistý druh přirozené sebeobrany v reakci na něco, co je jen o penězích. Je skvělé, že se lidi se mnou chtějí fotit, ale pak napíšou jakékoliv lži. Cokoliv, co bude prodávat. Je to, jako bych jim pomáhala prodávat sebe sama. Proč bych to dělala?“ prohlásila.

Herečka, která nyní randí s modelkou Stellou Maxwellovou (26), je přesvědčená, že je důležité najít rovnováhu mezi veřejným životem a soukromím.

„Chcete-li žít normálně a příkladně, je důležité neříkat o sobě všechno,“ řekla s tím, že je občas těžké bojovat s bulvárem. „Záleží mi na tom, co lidé říkají o mně, mých filmech. Můžete s někým vést opravdu dobrý rozhovor a nakonec to skončí mizerně: To jste si z toho odnesl? Opravdu báječné.“