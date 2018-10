Bellová kritizuje Sněhurku. Podle herečky má pohádka na děti špatný vliv

Kristen Bellová se v aktuálním rozhovoru pro magazín Parenting svěřila se svým názorem na pohádku O Sněhurce. Ta podle herečky přináší dětem velice špatné poselství. „Princ by rozhodně neměl začít Sněhurku líbat, když spí, protože se mu v tu chvíli nemůže bránit“, říká herečka.



Klasická Disneyovka z roku 1937 je podle Bellové pro děti nevhodným příkladem ve všech směrech. „Nemyslíte si, že je to trochu podivné, že princ líbá Sněhurku jen tak bez jejího svolení?,“ ptá se pobouřená herečka.

O pohádce diskutovala Bellová také se svými dcerami, pětiletou Lincoln a tříletou Deltou. „Proč si Sněhurka vzala bez jakýchkoliv otázek jablko od zlé čarodějnice a snědla ho? Snažím se dětem vysvětlit, že brát si cokoliv od cizích lidé není správné,“ říká herečka.

Na Bellovou se po jejích vyjádřeních snesla vlna kritiky a a stala se terčem mnoha vtipů na sociálních sítích. Na Twitteru se ozval mimo jiné herec James Wood: „Sněhurka je v kómatu a může být probuzena pouze polibkem od své pravé lásky. Mluvíme o té samé Sněhurce? Nebo o genderově vyvážené, feministické a politicky korektní Sněhurce, nejisté si svou sexualitou?,“ ptá se Wood.

„Pamatujte si to, děti! Raději než nechat Sněhurku prožít životní trauma v podobě oživujícího polibku, nebuďte ji z jejího věčného bezbolestného spánku,“ napsal další uživatel Twitteru. Lidé Bellové vyčítají, že i z klasického stovky let starého příběhu dělá kauzu jako vystřiženou z MeToo. O tomto hnutí řekl herec a režisér Sean Penn, že je jen oplzlou a nechutnou kampaní.

Před dvěma lety kritizovala stejnou pohádku také zpěvačka Alicia Keys. Sněhurka a sedm trpaslíků je podle ní pro ženy ponižující a velice sexistická. Pohádka z roku 1937 prezentuje podle zpěvačky zažité stereotypy. Například ten, že se má žena starat o domácnost. Vadí jí scénky, kde Sněhurka uklízí trpaslíkům domeček.



„Říká se, že dítě se už odmalička učí od matky. Viděli jste Sněhurku? Klasiky mě baví, ale nechci, aby se synové na tuto pohádku koukali. Je to naprosto sexistické a misogynistické, když uklízí sedmi trpaslíkům. Nemám nic proti ženám, které se rozhodnou zůstat doma s rodinou. Je to zatraceně těžká práce. Ale vadí mi, jak se to prezentuje,“ řekla Alicia Keys v roce 2016 pro New York Post.

Kristen Bellová momentálně pracuje na své vlastní politicky korektní dětské knize pohádek. Pokračování animovaného kinohitu Ledové království by mělo mít premiéru v listopadu příštího roku.

ANKETA: Vadí vám pohádka O Sněhurce ve své původní podobě?

Ano 2 Ne 270 Upozornění zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.