Kristelovou opouští přítel, čeká ho angažmá v zahraničí

"Martin má několik nabídek a já s napětím očekávám, kde nakonec angažmá a smlouvu uzavře. Jisté je, že bude hrát v zahraničí, jednání vede s několika kluby v Evropě, tak uvidím, kam za ním budu nakonec lítat," říká Kristelová.

Dosud za svým přítelem jezdila do Ústí nad Labem, kde poslední sezónu hrál, což byl svým způsobem také vztah na dálku. Jednodušší byl ale v tom, že kdykoli měla Kateřina volno, sedla do auta a za hodinu byla u Martina. Teď to už tak jednoduché nebude. Navíc má moderátorka stále více pracovních nabídek a bude problém najít v jejím nabitém diáři pár dní volna, aby si přítele užila.

Kromě moderování pořadu Šedesátka na TV Barrandov, který uvádí několikrát týdně, moderuje různé akce. A nabídek má prý během podzimu tolik, že to v minulosti nepamatuje. Zpravidla se jedná o akce pro muže, tiskové konference, prezentace parfémů, holicích strojků a tak podobně.

Kateřina Kristelová má v popisu práce zjišťovat, jak jsou muži oholení

"Nechápu to, ale je to tak. Zrovna nedávno jsem dostala zajímavou pracovní nabídku za dobrý honorář stát se tváří jisté značky a chodit po klubech a zkoumat pomocí speciálního iphonu, neboli přístroje, jak jsou kluci oholeni. Užila jsem si to, protože jako zadaná slečna s tím už nemám tolik zkušeností. S potěšením musím konstatovat, že chlapi se holí, což je dobře. I když upřímně, někdo je ještě více sexy ve vousech. Netýká se to mého Martina, ten musí být oholený vždycky," uvádí Kristelová.

S přítelem by ještě ráda oslavila své třicáté narozeniny, které spojí s křtem svého nového sexy kalendáře Crystal Kristel, který nafotila na konci léta v Mariánských lázních. Pak už bude dělat všechno pro to, aby jim fungoval i vztah na dálku a mohla se uskutečnit plánovaná svatba. Ta by měla proběhnout v létě příštího roku.