Kristelovou čeká divoká noc na zámku, manžel ji překvapil k Valentýnu

Kateřina Kristelová a Martin Tůma jsou jednou z těch dvojic, která Valentýna uznává a každoročně ho slaví.

"Můj muž žil dlouho v Americe, takže on to zbožňuje. Do dnes vzpomíná, jak v Kanadě a na Floridě byly vyzdobeny všechny domy. Loni jsme si to moc neužili, protože jsem byla v jiném stavu, takže to nebylo na nějaké velké juchání. Zase ale o to hezčí a něžnější to bylo. V ten den jsme si dali dobrou večeři a tím to skončilo."

Letos si společné zamilované chvilky užijí o to víc, vzhledem k tomu, že jejich pětiměsíční dceru Claudii bude hlídat babička.

Zámecký pokoj, který na Svatého Valentýna obsadí Kateřina Kristelová s manželem Martinem Tůmou

"Letos budeme mít divokou noc, protože malou máme podruhé od porodu hlídanou, přijede moje maminka. Martin mi o překvapení řekl v neděli, pojedeme na krásný zámeček Chateau St. Havel v Krči, kde nám budou hrát k večeři na harfu. Pro hokejistu byl nadlidský výkon tohle všechno zprodukovat, takže jsem šťastná," rozplývá se Kristelová.

Dárku si váží i proto, že ho její muž dokázal vtěsnat mezi náročný pracovní program. Coby hráč hokejových Českých Budějovic přijede do Prahy jen na otočku a na jih Čech zamíří hned po snídani. "Musí se hlásit na trénink," objasnila moderátorka.

Soužití s hokejistou Martinem Tůmou si Kateřina Kristelová pochvaluje dlouhodobě. Než se jim narodila dcera, bylo vše zalité sluncem. A stejně je tomu prý i nyní.

"Je to super. Přijde mi, že je to čím dál hezčí. Vím, že mnozí říkají, že je to klišé, ale díky tomu, že jsme tři, že se nám narodilo dítě, tak jsme taková nerozbitná jednotka. Hlavně je mi spousta věcí fuk. Byla jsem dřív takový svazák, který chtěl, aby všechno bylo dokonale zařízeno, aby to klapalo, ale s příchodem Martina a toho miminka je to jinak. Mám ty kotvy. Jdu se podívat na miminko a je mi všechno ostatní jedno," popisuje rodinný život.

Kateřina Kristelová a její manžel Martin Tůma s dcerou Claudií

Výhodou pro oba je, že se ve všem dokonale doplňují. A to dokonce i pracovně. Čas od času se totiž naskytne, aby se společně zapojili do stejného projektu. "Brzy nás čeká společná reklamní akce. Zatím o tom nemůžu moc mluvit, ale těším se," uzavírá Kateřina Kristelová.

