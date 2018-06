Kristelová: Za Barbie jsem vděčná

"Věřím hodně na osud a myslím si, že když něco má začít a trvat, tak to tak je, a naopak. Ovšem zdůrazňuji, že mě nikdo nenašel jen tak náhodou na ulici. Stálo mě to strašně moc práce a píle. V životě jsem nedostala nikdy nic zadarmo. Neberu showbyznys na lehkou váhu. V tomhle oboru může být člověk jeden den nahoře a druhý na zemi někde dole. Člověk si to musí umět hlavně přiznat," řekla Kateřina Kristelová, často diváky přezdívaná Barbie.

"Za Barbie jsem vděčná, protože to mohlo dopadnout i stokrát hůř. Proč ne, mě to nijak nepohoršuje," podotkla moderátorka, která v létě nafotila pro pánský časopis Maxim fotky v plavkách právě ve stylu této panenky.

"Pro mě to byla čest a po třech měsících moderování i hrozný úspěch. Co by za to dala řada jiných celebrit. Na druhou stranu, erotické fotky jsou věc, do které bych absolutně nešla, a to za žádných okolností," poznamenala pětadvacetiletá Kateřina Kristelová.

"Studuji vysokou školu, chodím na hodiny hlasové korepetice a pracuji na sobě i v jiných ohledech. Ke všemu se moc ráda obklopuji lidmi, kteří mě znají z dob, kdy jsem populární nebyla. Pořádáme spolu různé párty nebo jdu někam ven, tancovat, zkrátka se bavit. V poslední době je to trošku horší, protože mě hromada lidí pozoruje a má po pár skleničkách pocit, že mě může kontaktovat, což může být i nepříjemné. Každopádně mám přítele a ten mě ochrání," usmála se Kateřina Kristelová.