Kristelová vybírá svatební šaty, mladou paní bude již za měsíc

Moderátorka nenechává nic náhodě a snaží se o to, aby byl její velký den tím nejkrásnějším v životě. O místě má dávno jasno, zvolila klánovický golfový resort.

Vybrala už i prstýnky. "Budeme na nich mít latinský nápis Ab imo pectore, což je v překladu z celého srdce," prozrazuje moderátorka. O tom, že bude krásná nevěsta, nemůže být pochyb. Mateřství Kateřině svědčí a půvaby budoucí maminky ještě podtrhnou svatební šaty, které si nechává šít na zakázku až v Barceloně.

"Spojila jsem se s úžasným salonem v Praze a jeho majitelka Veronika Vandasová se o mě stará jako o princeznu. Martin bude mít také oblek šitý na míru, v jeho případě to ani jinak nejde. Míry hokejistů jsou nadstandartní a je problém koupit si i džíny, natož sehnat oblek v konfekci," říká Kristelová.

Těhotenství snáší od počátku výborně a tak může i v šestém měsíci bez obav pracovat. Aktuální je pro ni golf, který často moderovala a také začala pronikat do jeho tajů, celou sezónu se mu ale věnovat nebude.

"Rozhodla jsem se po svatbě definitivně zvolnit, přeje si to nejen Martin, ale i já sama. Nabídek na práci mám stále dost, jen už jde o firmy starající se o maminky, což je pro mě stále nové. Pobavilo mě, když mi někdo říkal, že se o mě dočetl, že jsem si dovolila otěhotnět, což znamená ústup ze slávy a navíc přicházení o zakázky. Ráda bych toho chytrého redaktora ujistila, že být maminkou je v životě ženy to nejkrásnější a nejlepší, co ji může potkat. A pokud se k tomu ještě přidá partner, který ji miluje, zajistí a postará se, je to lepší nad všechny smlouvy světa."

Směšné jsou pro ni prý maminky ze světa šoubyznysu, které se snaží úporně zviditelňovat na večírcích i v těhotenství a co možná nejdříve po porodu. Sama má v plánu se po porodu stáhnout minimálně na půl roku a věnovat se jen svojí rodině. Zatím je na to ale ještě čas. V současnosti bude Kristelová tváří firem pro maminky a chce nafotit svůj další kalendář.