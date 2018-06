Kristelová ukáže prsa ve Venezuele, v Thajsku jí odhalování zakázali

„Zástupce thajské centrály pro cestovní ruch se rozhodl, že nechce, aby nahé fotky, i když decentní, byly spojené s touto exotickou zemí. Je to o to komplikovanější, že mi to oznámil čtrnáct dní před odletem,“ říká Kristelová.

V Thajsku měla nafotit i kalendář pro internetovou televizi Boom TV. „Kdyby se fotil jen kalendář, bylo by všechno v pohodě, jen ten Playboy zkrátka nevydýchali. Prý by to poškodilo Thajsko,“ vysvětluje moderátorka.

Fotograf Štross kolabuje

Kateřina v exotice své vnady nakonec ukáže. Moderátorka se svlékne na ostrově Isla Margarita ve Venezuele. „Skoro jsem se bála, že budeme fotit na Mácháči, trn z paty nám naštěstí vytrhla cestovka Exim Tours,“ směje se Kristelová.

Celý tým, ovšem zatím bez hlavní hvězdy, odlétá do Venezuely 10. dubna. Kristelová poletí sama až o tři dny později, protože bohužel nejde přesunout natáčení Souboje hitů pro Českou televizi, který moderuje. Na nafocení Playboye i kalendáře tak zbude osm dní.

"Fotograf Vladimír Štross z toho šibeničního termínu lehce kolabuje. Doufám, že to zvládneme,“ uzavírá moderátorka, která díky metodě bailine zhubla osm kilo a má na focení ukázkovou postavu.