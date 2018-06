Kristelová ukázala tělo, Vojtková nového přítele

"Nevím, co mne to napadlo, jakmile jsem kývla na tuhle nabídku, chtěla jsem ji zase rychle zrušit. Nakonec jsem ale tady, i když mám velkou trému. Dělám teď vůbec věci, které bych jindy možná nedělala, ale je to možná proto, že za mne konečně nikdo nerozhoduje a můžu se rozhodovat sama za sebe. Ono totiž hodně záleží na tom, koho mám vedle sebe," říká Vojtková. A vedle sebe má už pár týdnů tenisového trenéra Jana Brože, kterého poprvé přivedla do společnosti. "Honza je tady celý nesvůj, není na to vůbec zvyklý. Chtěla jsem ho ale na téhle akci mít a jsem ráda, že se nechal přemluvit."

Velkou trému měla také hlavní aktérka večera, moderátorka Kateřina Kristelová. "Jsem hodně nervózní. Fotit kalendář a pózovat fotografovi jako modelka je něco úplně jiného než jít módní přehlídku. Ale dala jsem se na to, tak to musím zvládnout, držte mi palce," řekla na úvod Kristelová.

Nesvá nebyla sama. Obavy z toho, jak to všechno dopadne, měl také její přítel, hokejista Martin Tůma. Nejenže musel ustát fakt, že svou snoubenku uvidí na živo spousta lačných mužských očí, psychicky se ale připravoval také na chvíli, kdy si Kateřina měla vybrat mezi přítomnými toho s nejmužnější hrudí, aby ho pak odměnila svým kalendářem. Tenhle okamžik nakonec vyřešil litvínovský hokejista po svém. Přihlásil se mezi tři vybrané muže, bez váhání sundal triko a bouřlivé ovace, které odměnily jeho odvahu, pomohly Kateřině zjednodušit situaci a prohlásit za nejmužnějšího chlapa právě jeho. "Musel jsem to udělat, přece jsem nemohl dopustit, aby bral Kačku do náruče někdo jiný," vysvětlil Tůma.

Kristelová předvedla ve Zlatém stromě svůdné spodní prádlo, přičemž poslední model byl aktuálně svatební. Milenci totiž chystají veselku. "Uvidíme, jestli to stihneme ještě letos, záleží na Martinových povinnostech v hokejovém klubu. Příští rok se ale vezmeme určitě a ke krásnému zásnubnímu prstenu přidám snubní. Těším se, Martin je nejlepší chlap, kterého jsem mohla potkat," uvedla zamilovaná moderátorka.

Music club opustila krátce po půlnoci, Martin, který má natržený sval a mohl proto na přehlídku své milé do Prahy přijet, se musel brzo ráno vracet zpátky do Litvínova. "V šest ráno vyrážíme, musím být na trénincích aspoň přítomen. A Kačku si samozřejmě vezu s sebou," dodal Tůma.

Vedle Kateřiny Kristelové a Libuše Vojtkové předvedly spodní prádlo Playboy také herečka Dominika Kadlčková, modelka Romana Pavelková, herečka žijící v americkém Los Angeles Eva Zubíčková a sestra Kristelové, tanečnice Adéla Blažková.