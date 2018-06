Kristelová si užívala s přítelem v tropickém ráji v Německu

"S Martinem zažívám něco, co nikdy předtím, jsem totiž fatálně zamilovaná. Dřív jsem hodně upřednostňovala práci, teď je to trochu jinak. Samozřejmě pořád hodně pracuju, ale vyrovnávám to alespoň tím, že při každé volné chvíli vyrážím za ním do Litvínova," říká Kristelová.

Moderátorka s nejhezčíma nohama je nadšená i z toho, že si má s přítelem pořád co povídat. "Povídáme si opravdu hodně, třeba si nanosíme čokoládu do postele a mluvíme a mluvíme. To jsem taky dřív nezažila. Vážně mě tenhle vztah moc baví a přeju si, aby vydržel."

Problém je snad jen v tom, že Martin Tůma nemá coby hokejista příliš volného času a v sezoně téměř žádný volný víkend. Jeden se ale před nedávnem náhodou našel, a tak dvojice vyrazila do tropického ráje.

"Tam je přece milencům nejlíp," směje se Kristelová. "A není daleko, tři hodinky cesty z Prahy, asi šedesát kilometrů jižně od Berlína. Člověk se za chvíli ocitne v exotice a z minusových teplot, co teď panují, ve třicetistupňových teplech. No prostě paráda," vypráví Kristelová.

V umělých tropech si užívala písečných pláží, lagun s různými atrakcemi, vodopádů, bazénu, kterému se pro jeho velikost říká jižní moře, tropické vesnice i deštného pralesa. Po řádění na tobogánech a proletění se balonem, ze kterého je na celý komplex parádní výhled, relaxovala v zóně k tomu určené. "Nadchly mě solné a bylinkové lázně. Navíc se akvapark nikdy nezavírá, takže se tam dá i přenocovat v pohodlných stanech. Vážně jsme si to moc užili," uzavírá Kristelová.