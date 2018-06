Kristelová shrábla balík, Agáta si vystačila s obřím ananasem

Do Dlouhé ulice, kde podnik sídlí, dorazilo asi čtyřikrát více hostů, než kolik bylo vyrobeno pozvánek. A bohužel zhruba dvakrát více, než dovolovala kapacita restaurace.



Mezi prvními se objevila herečka Markéta Hrubešová se svým extrémně plachým partnerem, fotografem Davidem Krausem, který se vyhýbal objektivům tak usilovně, až si málem přetočil hlavu kolem dokola.



Hanychová má nový piercing

S čerstvým piercingem ve rtu a také přítelem Martinem přišla i Agáta Hanychová. Svého milého si ale moc nevšímala a po většinu času se víc přátelila s obřím ananasem, což vzhledem k tomu, že v restauraci byl v několika voliérách, teráriích a akváriích ještě k dispozici tukan, tři varani, hejno sarančat a stovky rybiček, nebyla zas až tak špatná volba.

Stejně zvědavých i hladových modelek na večírku korzovalo hned několik. Nechyběla Jana Doleželová, Renata Langmannová, Katka Průšová, Lucie Koňaříková i Lena Záhorská, která se všem chlubila svým novým milencem, bývalým kolegou z reality show Big Broter Davidem Šínem.

Kristelová shrábla balík

Nejvíc štěstí udělala moderátorka z TV Óčko Kateřina Kristelová, která přišla, viděla a zvítězila. Poté, co si odnesla velkou sumu z místního kasina, téměř vyplenila celou tombolu.



Herec Antonín Duchoslav alias Viki Cabadaj z filmu Sněženky a Machři dorazil s přítelkyní a poměrně rychle se společensky unavil. Tancoval s kteroukoliv slečnou, která prošla kolem a v závěru už jen vrávoral nebo se opíral o Světlanu Nálepkovou, případně i o jejího holandského přítele Alexe van der Kuijla. Ten se po vzoru Kristelové pokoušel také něco vyhrát v ruletě a tvrdil, že by si rád koupil mercedes. Bohužel ale neuspěl.



Paparazzi, třeste se

Bývalá moderátorka nováckého Prásku Lenka Hornová měla českých paparazzi plné zuby. Snad i kvůli svému těhotenství nervově nevydržela, vytáhla fotoaparát a zdokumentovala si všechny přítomné fotografy. Kdoví, co má za lubem...