Kristelová se zasnoubila. Svatba bude do roka a do dne

"Přišla jsem domů ze cvičení a cesta do obýváku byla poseta květinami a lemovaly ji svíčky. Na jejím konci klečel Martin a v ruce svíral semišovou krabičku. Byl v ní nádherný briliantový prsten, který mi předal spolu se žádostí o ruku. Bylo to dojemné a romantické," líčí Kristelová.

Že dostane prstýnek, tušila, přítel totiž poslední dobou neustále zkoumal její prsty. Prsten podle jejího mínění musel nechat hodně zmenšovat. "Mám tenké prsty a sehnat na mě prstýnek bez jakýchkoli úprav je téměř nemožné. Martin si s tím musel dát hodně práce," oceňuje moderátorka.

Vztah Kristelové s Tůmou trvá pár měsíců, 27. února spolu oslaví půlroční seznámení. Katka míní, že je to ten pravý, i když je o pět let mladší. "Je to perspektivní, nadějný, mladý chlap. A vůbec nevadí, že je tak mladý. Díky tomu, že žil několik let v Americe, je totiž samostatný a má zdravé sebevědomí."



Kateřina Kristelová s Martinem Tůmou

Svatba by měla být od zásnub do roka a do dne a dřív asi také nebude. Třiadvacetiletý hokejista Litvínova, který momentálně hraje play-off za Ústí nad Labem, totiž právě řeší, kde zakotví na příští sezonu. Ve hře je prý i zahraničí. Známé moderátorce televize Óčko, která má svůj týdeník Face Night Inn a chystá větší projekt pro celoplošnou televizi, by možná tato varianta zkomplikovala život. Zatím nad tím ale nepřemýšlí. Žije přítomností i hokejem a jako správná fanynka se těší, až jí čas dovolí sednout do kotle a fandit.

"Jsem samozřejmě fanynka a ráda chodím fandit Martinovu týmu. Je legrační, že se teď Martin kvůli play-off neholí, je to totiž takové pravidlo hokejistů. Těším se, až to skončí, oholí se a pojedeme na ten romantický víkend na zámku, který rozhodně v plánu máme," uzavírá Kristelová.