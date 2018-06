Kristelová se chtěla zasnoubit, prstýnku se ale nedočkala

Od Lukáše, který je hokejista, tak trochu očekávala, že jí konečně koupí snubní prstýnek. Jenže ten se k zásnubám nijak moc neměl, ani když ho Kateřina přede všemi přítomnými k tomuto aktu vyzvala. "Tak se vdávat zase nebudu," prohlásila trochu smutně Kateřina.

Moderátorce Gábině Partyšové nepomáhal při výběru hodinek její manžel, ale zpěvák a herec Roman Vojtek. S výběrem prstýnku jí ovšem nepomohl ani on. Bránil se dost intenzivně, protože sám už chystá svatbu s přítelkyní Terezou Janouškovou, a žádný skandál si tudíž nemůže dovolit.

Anife se do svatby nežene

Břišní tanečnice Anife Vyskočilová přišla v doprovodu svého přítele Jana Veleby, který se vyjádřil, že by své Anife symbolický kroužek rád koupil, ale ta se více než do svatby hrnula na nákup sportovního oblečení.

Jákl našel svou rosničku

Letošní Miss ČR Kateřina Sokolová přišla bez doprovodu, ale zato si odnesla hodinky a šperky. Producent a kaskadér Petr Jákl čekal na svoji budoucí manželku Romanu Vítovou, která zabloudila, a tak ji musel po telefonu roztomile navigovat.