Kristelová je ve stavu beztíže kvůli zamilovanosti, Rosák, když pije

Zatímco herečka Vendula Křížová přiznala, že stav, kdy člověka nic netíží, nezažila už dlouho, Kateřina Kristelová ho prožívá v době zamilovanosti.

"Teď nedávno to bylo myslím před rokem a půl. To byl takový ten stav, kdy biochemie v mozku navozuje stav beztíže," prozradila Kristelová.

Janu Rosákovi k tomu stačí méně. "To zažívám vždycky, když je mi dobře, mám dobrou náladu, nebo když vypiju asi tak čtyři deci dobrého červeného vína," dodal.

Horší to ale bylo, když měly známé tváře vybrat adepta na vystřelení do vesmíru.

"Nechci se dostat do maléru, protože to by mohlo být žalovatelný. Ale bylo by jich pár," řekl Rosák.

"Já to nesmím takhle říkat, pak by se ztrhly ty pseudobulvární války. Ale bylo by tam určitě i pár celebrit," přidala se k němu Kristelová.

Konkrétní jména kandidátů na jednosměrnou cestu na Mars neřekl ani zpěvák Martin Maxa. Byli by to ale nejspíš politici.

"To je celá plejáda lidí, kteří mě v tuto chvíli napadají. Ono se stačí jenom zadívat na ČT2, když jsou tam záběry z poslanecké sněmovny," míní Maxa, který si před kinosály vyzkoušel trenažér stavu beztíže.

Martin Maxa si na premiéře filmu Gravitace vyzkoušel trenažér stavu beztíže.

"Nečekal jsem, že to bude taková námaha, byla to opravdu makačka," přiznal zpěvák a sportovec.

Trenažér vyzkoušela také modelka Michaela Štoudková. "První dojem byl výborný. Ty další už ale byly o dost horší," komentovala zážitek plný adrenalinu blondýnka.