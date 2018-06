Kristelová pár týdnů před porodem: 10 kilo nahoře a strach

Rodit by chtěla přirozenou cestou. "Dostala jsem na vybranou, jestli císařským řezem, nebo normálně. Překvapilo mě to, ale císaře jsem nechtěla, když to není ze zdravotních důvodů vysloveně nezbytné, nevidím důvod," odůvodňuje moderátorka své rozhodnutí.

Její muž, hokejista Martin Tůma, se sice k porodu chystá, ale Kateřina má obavy, že to nestihne.

"Trenér nám sice slíbil, že ho uvolní, ale cestují s mužstvem po celé republice, tak jsem připravená na všechno. Nakonec, když člověk trpí, je stejně nejraději sám. Takže když dorazí, až bude malá na světě, rozhodně mu to nebudu vyčítat," konstatuje smířlivě.

A prozrazuje, že pro holčičku mají doma už všechno připraveno. S manželem mají i vybrané jméno. "Ale neprozradíme ho, má to být překvapení i pro naše rodiče," říká nastávající maminka.

Kateřina Kristelová už kočárek vybrala

Po porodu se bude věnovat především dceři, rychlý návrat do práce prý rozhodně neplánuje. "Určitě si dám delší pauzu, chci se dítěti maximálně věnovat. Doufám, že budu moci dlouho kojit, o nějaké práci v nejbližší době neuvažuju," uzavírá Kateřina Kristelová.