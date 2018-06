Kristelová odtajnila pohlaví prvního dítěte, bude to dcera

"Na téma jména pro naši dcerku probíhají doma hádky a diskuse. Klasické české jméno to ale nebude," naznačuje moderátorka. S manželem, hokejistou Martinem Tůmou, se na miminko, které má přijít na svět v září, moc těší. Navíc si velmi užívá i období těhotenství. "Kdybych věděla, jak je to krásné, šla bych do toho už dávno," prohlašuje s úsměvem.

Kateřina Kristelová a Martin Tůma

Ještě nenarozené dítě jí mimochodem pomohlo k podepsání lukrativní smlouvy. Budoucí maminka se totiž stala tváří francouzské značky originálních hraček. Výstřední plyšová zvířátka si mimochodem oblíbily i rozmazlované ratolesti hollywoodského páru Brada Pitta a Angeliny Jolie. "Samozřejmě, že když na mě dcera udělá smutné oči, klasickou panenku jí neodepřu. Ale tyhle hračky na mě skutečně působily, dětskou fantazii podněcují o poznání více. Jsem si jistá, že taková hračka bude holčičku bavit mnohem déle a neskončí v koutě po pár minutách."

Kateřina byla nadšena i tím, že některé z hraček jemně voní, jiné díky pečlivě voleným barevným kontrastům rozvíjejí zrakové vnímání dítěte, další zase vydávají zvuky. Ocenila i fakt, že na obalu všech výrobků jsou uvedeny ikonky s věkem, díky nimž se snadno vybere hračka rozvíjející schopnosti, které se u miminka v daném období vytvářejí. "Věřím, že díky tomu první rok mateřství zvládnu snad i bez encyklopedií a příruček," říká s úsměvem moderátorka.

Usmívat se brzy bude také její prvorozená dcera, slavná maminka totiž už teď myslí na její budoucnost. Honorář, který není rozhodně zanedbatelný, uložila na zvláštní účet, který bude určen na spoření jen pro ni. "Malá přijde na svět nejen vybavená hračkami na měsíce dopředu, ale bude mít dokonce vlastní konto. A docela tučné," dodala Kristelová spokojeně.