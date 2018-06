Kristelová o soužití bez manžela: Odluku jsme si slíbili předem

"Než jsme se s Martinem vzali, chodili jsme na církevní přípravu, která je hodně detailní, protože jsme chtěli mít svatbu v kostele. Museli jsme projít hodně otevřenou komunikací, srovnáním životních priorit a říct si, z čeho po svatbě slevíme a z čeho ne," vysvětluje Kateřina Kristelová, proč život bez manželovy stálé přítomnosti zatím dokáže akceptovat.

Kateřina Kristelová a Martin Tůma - manželské jisření před objektivem

"Brala jsem si hokejistu, který předtím žil šest let v Americe a Kanadě, odešel do zahraničí po draftu v šestnácti. Předpokládala jsem, že bude hrát všude možně. Nezastírám ale, že mě překvapilo, jak náročné to bude, když žijeme každý zvlášť," doplňuje moderátorka, která "lovkyním" hokejistů vzkazuje: "Holky, zapomeňte na iluze."

Stejně oddaně přistupuje k práci i Kristelová. Dokud o její služby bude zájem, Česko neopustí. Jistý kompromis musí činit snad jen v době, kdy je dceru třeba pohlídat. Jezdi za manželovou rodinou do Litvínova. "Do Prahy je to 130 kilometrů, ale nemám s tím problém. Hodně mi tu pomáhá manželova maminka, která je od ledna v důchodu," dodala moderátorka.

Kateřina Kristelová si výlet do Prahy udělala i v týdnu, když zavítala na odpoledne pro děti v modřanské poliklinice. Mezi dalšími známými rodiči se tu objevili Ivana Jirešová, Eva Decastelo s vlastními i nevlastními dětmi, herec a moderátor Petr Vágner či cvičitelka Hana Kynychová.