Kristelová o pracovních nabídkách: nahé fotky ano, skok z dortu ne

Kristelová, která se k práci moderátorky postupně vypracovala a za kterou stojí hodiny dřiny, odmítá, že by kývla na každou pracovní nabídku, kterou dostane. "Pro mě je důležité, abych se nezpronevěřila tomu, jak to mám vevnitř, a rozhodně mi nevadí peníze, takže většinou se snažím to skloubit tak, abych já byla s nabídnou vnitřně spokojená," tvrdí.

Jednu velkorysou nabídku nedávno dostala, a přestože se mohla mít na nějaký čas po finanční stránce velmi dobře, rozhodla se ji nepřijmout. "Důkazem toho, že nejdu do všeho, je i nabídka jednoho podnikatele, který mi nabízel strašně moc peněz za to, že mu na narozeninách vyskočím z dortu. Byly to opravdu prachy, který by mi pokryly půl roku života, aniž bych něco musela dělat. Nevzala jsem to," dodala s tím, že například focení aktů pro pánský časopis považuje za zcela normální, a proto před časem lechtivé snímky nafotila. - čtěte Nahá a svůdná Kristelová. Pánové, tohle tělo je k mání

V rozhovoru pro pořad Na skok se dostalo i na téma "Sámer Issa", s nímž se moderátorka na veřejnosti často ukazuje. "Zatím jsme nevydali žádné prohlášení jako pár," říká o údajném vztahu s Issou, který tak nevyvrátila, ale ani nepotvrdila.

Moderátorka se dále vyjádřila i k anketě Nejkrásnější nohy či k modelce Agátě Hanychové.