Kristelová má mikádo a glamour šatník. Ohodnoťte její novou image

Změna není důvodem její nové práce - moderování lifestylového pořadu na televizi Barrandov, který začne od 3. září, přinesl ji život.

"Vzhledem k mým změnám v životě, které souvisí s mým přítelem Martinem, jsem se prostě rozhodla, že by moje fyzično mělo korespondovat s tím, jak se cítím. Chtěla jsem změnu výraznou, včetně šatníku," vysvětluje Kristelová.

Na pomoc přizvala několik profesionálů, které si sama vybrala. S účesem zamířila do salonu Libora Šuly, kde se svěřila do rukou jeho pravé ruky Kláry Kopejtkové, oblečení pak s důvěrou svěřila Janu Pokornému. Ten už s ní měl ale ovšem větší práci.

"Museli jsme se sehrát v základním nápadu a vhledem k tomu, že jsem dospělá holka, nenechám si na sebe navěsit všechno, co mi v obchodě stylisti podají a u nás bývá zvykem, že mají hlavní slovo. Zpravidla se s nimi hádám, ale u Honzy Pokorného to bylo jinak. Rychle se zorientoval a pochopil, že chci glamour s trochou rebelie. Výsledkem je opravdu velká změna. V šatníku mi přibyly například fosforové boty na neskutečných podpatcích, modré lodičky a spousta věcí, které jsem do té doby v obchodech míjela a vůbec netušila, jak skvěle vypadají," líčí moderátorka.

Proměna se samozřejmě zdokumentovala a Kateřina pózovala v novém účesu a modelech fotografovi Filipu Matušinskému. Celý tým, který se o její změnu image postaral, se bude podílet i na kalendáři, který vznikne pro hotel Morris v Mariánských Lázních. Na fotkách by měla být úplně jiná než byla na sexy kalendáři, který vznikl rukou Vladimíra Štrosse ve Venezuele. - více o kalendáři Kateřiny Kristelové čtěte zde